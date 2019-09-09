В списках не значатся. Что не так с перечнем выданных России по обмену

После крупного обмена заключенными, состоявшегося 7 сентября, практически весь день не было информации о переданных России Украиной задержанных и осужденных. Только посольство России в Киеве опубликовало групповую фотографию, но на ней – очевидно, далеко не все освобожденные по обмену (24 человека из заявленных ранее 35). Более того, до сих пор нет официального списка переданных России. Все, что можно обнаружить в российских и украинских СМИ, –​ это списки, которые публикуют разные издания, ссылаясь на свои источники, а имена и фамилии освобожденных в них совпадают лишь отчасти.

Совершенно иная ситуация – с украинскими гражданами, возвращенными домой. Их имена и фамилии опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского еще 7 сентября.​

Список "Украинской правды"

Некоторые российские СМИ в день обмена в формате "35 на 35" ссылались на список, опубликованный вечером в субботу "Украинской правдой". Это издание пишет, что он был составлен по данным собственных источников, однако, как удалось выяснить Радио Свобода, содержит неточные данные. В нем в числе 35 освобожденных указаны люди, переданные России ранее или находящиеся в списках на обмен, но не попавшие в нынешний.

Среди них – Анна Дубенко, бывшая военнослужащая 54-й бригады ВСУ, которая была задержана по подозрению в шпионаже и освобождена по обмену в 2017 году. На этом видео, снятом в бахмутском СИЗО (город до 2016 года назывался Артемовск), она рассказывает о содержащихся в том же СИЗО россиянах – Руслане Гаджиеве (танкист, воевавший на стороне "ЛНР" и попавший в плен во время боев за Дебальцево, который был осужден на 15 лет лишения свободы и которого исключили из списка перед субботним обменом), Игоре Тимаковском и человеке с позывным "Якут" (в мае прошлого года уроженец республики Саха добровольно сдался бахмутской полиции, что позволяет избежать уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях, которыми в Украине признаны "армия" и "полиция" сепаратистов).

Далее в неточных списках есть имя Андрея Третьякова. Речь идет о крымчанине, задержанном в 2017 году в Авдеевке. Его подозревают в корректировке огня для пророссийских сепаратистов в Донбассе. Информации о его освобождении в открытых источниках нет. Очевидно, он до сих пор находится под следствием в Киеве. Еще одно имя – это Сергей Коверник 1978 года рождения. Человека с таким именем и фамилией нет даже в украинской информационной базе "Миротворец", которая публикует информацию из открытых источников о людях, принимавших участие в аннексии Крыма или сотрудничавших с самопровозглашенными "республиками" Донбасса. О том, что Коверник якобы был освобожден ранее, писали некоторые СМИ, однако подтверждения этой информации найти не удалось.

Список сайта "Украина.ру"

Свой список опубликовал и сайт Ukraina.ru (это издание сегодня имеет отношение к государственному российскому МИА "Россия сегодня", но создано оно было на базе "РИА Новости Украина", которым руководил освобожденный Кирилл Вышинский. Украинские СМИ также связывают его с кумом Путина Виктором Медведчуком). В нем – тоже 35 фамилий, но среди них есть люди, о которых ранее не писали крупные СМИ, а следовательно, о них нет информации, кроме той, которую Радио Свобода удалось найти в соцсетях или в открытых источниках, пользуясь данными о городах, откуда они родом, а также о дате рождения. Упомянутые выше люди из списка "Украинской правды" в этом списке не упоминаются.

Александр Сергеевич Тарасенко, 10 июля 1970 года

В социальных сетях Радио Свобода удалось найти только одного Александра Тарасенко, родившегося в этот день. Это 49-летний харьковчанин, в своем аккаунте в сети "Одноклассники" (второй аккаунт, третий аккаунт) он считает “классными” записи сообщества "Антимайдан", фотографии детей в советской военной форме с георгиевскими ленточками, шаржи и критические записи про бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также ностальгические посты о жизни в СССР. Среди друзей Тарасенко есть, например, человек под псевдонимом "позывной-Белуга Белый" с "вежливым человечком" на аватаре и другие люди с псевдонимами и фотографиями, намекающими на военную службу в "ДНР".

Судя по странице Тарасенко во "Вконтакте", в конце 1980-х он служил в части ПВО в ГДР в составе советской Западной группы войск, после этого работал закройщиком на швейном производстве, причем последнее упоминание о работе Тарасенко на швейной фабрике относится к 2016 году. В интернете можно также обнаружить несколько профилей Тарасенко на различных сайтах знакомств. У него есть сын по имени Владислав. Радио Свобода отправило сообщения нескольким друзьям Тарасенко в социальных сетях, к моменту публикации этого материала никто из них не ответил.

Рудая Ольга Владимировна, 27 июля 1972 года

В "Одноклассниках" есть один профиль Ольги Рудой с такой датой рождения. Он практически пуст, но в нем можно найти информацию о месте рождения Ольги – это город Лисичанск. Весной 2014 года Лисичанск и соседний Северодонецк были ненадолго захвачены пророссийскими сепаратистами "ЛНР", однако в июле вернулись под контроль украинской армии. Благодаря известному месту рождения нам удалось найти и профиль Ольги Рудой во "ВКонтакте". В нем есть фотография Ольги, сидящей на берегу реки с шашлыком. На спинке стула, на котором она сидит, – свитер с символикой "Партии регионов" Виктора Януковича, выпущенный в качестве агитационной продукции к парламентским выборам 2012 года.

Единственная запись на стене Рудой – это перепост ролика пророссийского украинского блогера Анатолия Шария. Ролик высмеивает украинских солдат, вытаскивающих из реки Северский Донец наполовину утонувший военный грузовик. В друзьях у нее – всего два человека. Они не ответили на вопросы Радио Свобода о том, как Ольга Рудая оказалась в списках на обмен и за что она была задержана украинскими властями перед тем, как попасть в эти списки. Последние посты Рудой в социальных сетях написаны в июле 2015 года.

Еремин Николай Николаевич, 22.08.1961

Еще один переданный России гражданин Украины имеет тесные связи с одним из лидеров украинской партии Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко, который ныне является депутатом Верховной рады Украины. Речь идет о жителе города Рубежное, сейчас находящемся на подконтрольной Киеву территории Луганской области Украины. Фотографии Еремина до сих пор можно найти на официальном сайте горсовета Рубежного. В ноябре 2015 года он был главой Рубежанской городской избирательной комиссии.

На этой фотографии он сидит, склонив голову, в правой крайней части снимка:

Еремина выбрали главой городской избирательной комиссии неслучайно: он был тесно связан с партией "Оппозиционный блок" (ее тоже возглавлял Юрий Бойко – до того момента, пока в ноябре прошлого года не была создана партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"). На муниципальных выборах 2015 года – первых после Евромайдана – "Оппозиционный блок" получил 25 из 34 мест в местном горсовете.

О том, что Еремин находится в заключении, СМИ ранее не сообщали. Информацию о нем удалось найти, только указав его родной город и партию, к которой он имел отношение до ареста. Очевидно, Еремин был задержан после того, как повалил на пол и, вероятнее всего, избил 80-летнего Кислова Н.А., ветерана химического завода "Зоря", расположенного в городе Рубежное. Информация об этом до сих пор есть на одном из городских сайтов. Избиение было реакцией на желание Кислова поговорить с Бойко (он был генеральным директором "Зори" с 1981 по 1999 год) о памятных мероприятиях, которые ежегодно организуют бывшие сотрудники предприятия в память о погибших и пострадавших в результате нескольких взрывов, произошедших на заводе как в советское время, так и в 90-х годах, после обретения Украиной независимости.

Еще одна особенность этого списка – в нем указаны 13, а не 12 человек, как у других СМИ, напротив которых стоит уточнение, что речь идет о гражданах России.

Половина из этих людей одновременно имеют или имели в недавнем прошлом украинское гражданство. Это и глава "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, уроженец Днепра, у которого есть украинский и российский паспорт, и трое крымчан, обвиненных в дезертирстве и предательстве присяги: Тарас Синичак, (подполковник Вооруженных сил Украины), бывшие украинские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов, задержанные на административной границе Крыма в ноябре 2016 года, куда они приехали, чтобы получить украинские документы; и Владимир Галичий, депутат горсовета Севастополя, проголосовавший за проведение "референдума" в Крыму, и уроженец Севастополя Сергей Гнатьев, напавший в Киеве с ножом на бойца добровольческого соединения ОУН, воевавшего в Донбассе. России была передана и супружеская пара: Ольга Ковалис, жительница Мариуполя, имевшая украинский паспорт, и россиянин Павел Черных, арестованные в апреле 2015 года и обвиненные в передаче информации о передвижении украинских военных.

Помимо Черных в списке из 35 фамилий есть всего шесть граждан России. Четверо из них – Виктор Агеев, Сергей Егоров (фигурирует в списках на сайтах "Украина.ру" и Censor.net), Аркадий Жидких и Алексей Седиков – воевали на стороне самопровозглашенной "ДНР"; Игорь Кимаковский, обвиненный в шпионаже, задержан в 2015 году на временном пропускном пункте в Донбассе, а Евгений Мефедов обвинен в организации провокации во время столкновений в Одессе в мае 2014 года, когда в результате пожара, начавшегося в Доме профсоюзов, погибли 48 человек.

Другие списки

Свой список опубликовало и украинское издание Censor.net. В нем среди других фамилий есть и имя Олега Хоменко, который не был замечен ни в сотрудничестве с пророссийскими сепаратистами Донбасса, ни в участии в аннексии Крыма. Известно лишь, что он несколько десятков раз пересекал линию разграничения, если, конечно, это именно он, потому что в списке сайта Censor.net не указаны даты рождения.

Также список переданных России Украиной задержанных и осужденных опубликовали близкие к сепаратистам СМИ. В нем, в частности, есть имя Алексея Лазаренко, в прошлом сотрудника запорожского завода "МиГремонт", который был арестован совсем недавно – в августе 2019 года – по обвинению в промышленном шпионаже в пользу России. Он указан только в списке на сайте "Украина.ру" и на сайте "Украинской правды", но не в списке издания Censor.net. Также не во всех списках есть имя Андрея Костенко. О том, кто этот человек, точной информации нет. Якобы человек с таким же именем воевал на стороне самопровозглашенных республик, однако не совпадает его дата рождения (18.09.1984).

Оба эти списка не по всем фамилиям схожи с другими.

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Вполне возможно, что среди оказавшихся в России по обмену людей были только те 24 человека, которые сфотографировались на память в российском посольстве в Киеве. Разброс в фамилиях и именах свидетельствует о том, что состоявшийся обмен мог быть не 35 на 35, как писали СМИ накануне, а 35 на 24. Возможно, это и есть ответ на вопрос, почему президент России Владимир Путин не приехал встречать освобожденных в аэропорт и почему с цветами там не было родственников, как это случилось в киевском аэропорту, где встречали освобожденных украинцев. "Когда у нас нормально к людям относились? Со мной вообще никто не связывался, никто ничего мне не говорил. Информацию я узнаю из интернета. Пока я нахожусь дома, потому что не знаю, в какой аэропорт ехать. Но, надеюсь, скоро увижу сына", – так Игорь Мефедов прокомментировал газете "Комсомольская правда" информацию об освобождении сына Евгения его отец.