Счётная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

Счетная палата России выявила нарушения на 426 миллиардов рублей при исполнении федерального бюджета в 2018 году. Это на 22 процента меньше, чем в 2017 году. Тогда сумма выявленных аудиторами бюджетных нарушений составляла 547 миллиардов рублей.
Согласно отчёту Счетной палаты, самый большой объем нарушений – 308 миллиардов рублей – связан с неправильным отражением в учете фактов хозяйственной жизни. На втором месте оказались нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями. Это почти 74 миллиарда рублей. Нарушения в сфере госзакупок составили около 19 миллиардов рублей. По сравнению с 2017 годом доля этих нарушений сократилась в 11 раз.
- Весной 2018 года Счетную палату России возглавил бывший министр финансов Алексей Кудрин.
- В июне, выступая в Госдуме с отчётом о работе ведомства, Кудрин заявил, что общая сумма выявленных финансовых нарушений за 2017 год, включая неэффективное и нецелевое использование средств, составила 1 триллион 865 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в три с половиной раза больше, чем в 2015-м, подчеркнул он.
- 760 миллиардов рублей из этой суммы, по словам Кудрина, – нарушения в Роскосмосе. "Несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано", – цитировал Кудрина ТАСС.
- В то же время за 2018 год нарушения в космической отрасли страны, по данным Счётной палаты, составили 50 миллиардов рублей. Глава ведомства Алексей Кудрин объяснил столь большой разрыв "изменениями в регулировании и оценке нарушений".
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