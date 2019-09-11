Счётная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

Счетная палата России выявила нарушения на 426 миллиардов рублей при исполнении федерального бюджета в 2018 году. Это на 22 процента меньше, чем в 2017 году. Тогда сумма выявленных аудиторами бюджетных нарушений составляла 547 миллиардов рублей.

Согласно отчёту Счетной палаты, самый большой объем нарушений – 308 миллиардов рублей – связан с неправильным отражением в учете фактов хозяйственной жизни. На втором месте оказались нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями. Это почти 74 миллиарда рублей. Нарушения в сфере госзакупок составили около 19 миллиардов рублей. По сравнению с 2017 годом доля этих нарушений сократилась в 11 раз.