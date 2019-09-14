"Расслабиться на всю катушку". Почему россияне умирают в Турции

Российские туроператоры начинают подводить итоги туристического сезона. Он еще не завершен, но уже понятно, что наиболее привлекательным направлением для Россиян вновь стала Турция. В прошлом году эту страну, известную своей развитой туристической инфраструктурой и системой "все включено", посетило 6 миллионов россиян. В этом году, после окончательного подведения итогов сезона, цифра может возрасти. При этом именно из Турции поступает больше всего трагических новостей – о россиянах, погибших во время отпуска.

За Турцией в рейтинге посещаемости идут Испания, Греция, Тунис, Италия, Кипр, Черногория, Болгария и Таиланд. Также россияне ездят в Краснодарский край и аннексированный Крым, но относительно недорогая Турция с современными отелями, бассейнами и едой в неограниченном количестве сильнее привлекает туристов из России. С ростом числа туристов в Турции увеличилось и число россиян, умерших на турецких курортах. По данным посла России в Анкаре Алексея Ерхова, в этом году за время отдыха в Турции скончались 88 граждан РФ.

Дипломат отметил, что основные причины летальных исходов – "употребление алкоголя и отсутствие заботы туристов о собственном здоровье". Чаще всего на курортах умирали пожилые россияне с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые обостряются в условиях жары и высокой влажности. Также россияне гибли в ДТП, тонули в море и бассейнах. Один из последних трагических случаев произошел 18 августа в одном из отелей города Бодрум. Руку 12-летней российской девочки засосало в трубу бассейна. Она провела под водой около пяти минут, ее не смогли освободить даже несколько мужчин. Пострадавшая впала в кому, за ней в Турцию для оказания помощи выехали петербургские врачи. Несмотря на их усилия, девочка умерла.

Тем не менее, по прогнозам специалистов, Турция по-прежнему будет занимать лидирующую позицию в рейтинге любимых россиянами мест отдыха. Почему – объясняет генеральный директор "Клуба защиты туриста", эксперт Ростуризма Дмитрий Давыденко:

Турция очень хорошо продвигает себя на рынках, в том числе и в России



– Это связано с высокоразвитой туристической инфраструктурой, с очень хорошей транспортной доступностью в Турции. Эта страна очень хорошо продвигает себя на рынках, в том числе и в России. Наиболее успешные и большие операторы, которые работают в России, ориентируются в первую очередь на Турцию. Вот это все в совокупности приводит к тому, что Турция получает такое количество туристов. Не все из этих 88 человек погибли в результате несчастных случаев, большинство из них умерли от естественных причин: заболевания сердца, обострения хронических болезней, приведшего к смерти, и так далее. Есть ряд трагических происшествий, которые произошли, все помнят про девочку, которую засосало в трубу в бассейне. Был ряд трагических случаев – люди тонули в бассейнах, в море. Может быть, так говорить не совсем красиво, но это не выходит за рамки статистики в любом российском регионе. Представляете, в этом году Турцию посетят более 6 миллионов человек, одновременно там будет находиться около 300 тысяч человек, а это средний областной российский центр. Так что статистика смертности вполне коррелируется с российской, – полагает Дмитрий Давыденко.

Отдых по системе "все включено" в Турции по-прежнему популярен у россиян, и в ближайшее время здесь вряд ли что-то изменится, уверен эксперт:

Люди у нас не сказать что обеспеченные. Такая система позволяет спланировать свой бюджет



– Этот отдых гарантирован по цене. Люди у нас не сказать что сильно обеспеченные. Такая система "все включено" позволяет четко спланировать свой бюджет. Люди знают, что они заплатили за путевку столько-то долларов и больше ничего за отдых платить не нужно. Если они хотят там что-то купить – это другой вопрос, но у них это не является обязательными расходами. Поэтому это очень много кого устраивает. Или люди отправляют детей с бабушкой и дедушкой, когда на отдых есть только небольшой бюджет. В общем, это удобно, и это одна из причин, почему в Турцию едет такой большой поток туристов, – полагает эксперт Ростуризма Дмитрий Давыденко.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения департамента государственного и муниципального управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Василий Власов полагает, что главной причиной несчастных случаев, случающихся в Турции, является как раз система "все включено". Не многие люди из России, попадающие в подобные условия, способны держать себя под контролем:

Огромное количество людей в отпуске очень много пьют и жрут

– Некоторые просто лежат под жарким солнцем, что тоже может приводить к проблемам со здоровьем. А огромное количество людей, в особенности тех, кто не может себе позволить этого в обычной жизни, в отпуске очень много пьют, и это хорошо известный факт. Поэтому отпуск является таким вот убийственным периодом. У нас есть в России исследователь – Александр Немцов, у него есть замечательная книжка "Алкогольная история России". Он посчитал, что на российские праздники смертность увеличивается в разы, в течение короткого периода выходных и немножко после этого. Отпуск у нас – это тоже праздник. Конечно, в Турции есть собственные способствующие факторы. Первый – это то, что туристические отели, в которые въезжают россияне, расположены в местах, где, кроме как пьянствовать, делать особенно нечего. Второе – когда все включено, люди много пьют и много, извините, жрут. Это фундаментальное свойство всякого животного, в том числе человека, – получать удовольствие от еды. Может быть, на вкус людей избалованных еда в буфетах турецких отелей средненькая, где-то второсортная. А для россиян, которые вырываются туда из условной деревни Гадюкино, это хорошая еда, и они ее поедают в больших количествах и с удовольствием. Даже без алкоголя этого достаточно, чтобы начались проблемы со здоровьем. Справедливости ради должен отметить, что не только русские туристы много едят и пьют в отелях, – рассказал доктор медицинских наук Василий Власов.

Психолог Ольга Маховская пытается разобраться, почему россияне, попадающие на отдых, теряют контроль над собой и перестают заботиться о своей безопасности. Возможно, это связано с переизбытком контроля, который установлен над ними российским государством. И, оказываясь на свободе, люди пускаются "во все тяжкие":

Люди попробовали Крым и снова поехали в насиженные места, где все относительно недорого



– На самом деле 88 смертей – это ужасная цифра. Мы знаем, что в Турции постоянно что-то происходит. Очень часто к этому приходится подключаться страховым компаниям. Перейдена ли какая-то критическая черта в этом году, я не знаю. Все может быть, потому что турецкое направление очевидно перегружено. Люди попробовали Крым и снова поехали в насиженные места, где все относительно недорого, лететь недалеко, и вроде как заграница, и "все включено". Эта система до сих пор популярна среди россиян. Почему-то в российском случае насыщения безлимитными едой и алкоголем до сих пор не произошло. Я думаю, что россиянам все равно куда ехать, лишь бы они могли бесконтрольно "оторваться". Особенности нашей ментальности таковы, что мы или живем в условиях закрученных гаек, непровозглашенных репрессий, когда все нельзя, или выходим в пространство, где все можно, чтобы расслабиться на всю катушку. В психологии это называется "растормаживанием": после длительного гиперконтроля сверху происходит такой праздник вседозволенности, – полагает психолог.

Эксперт рассуждает, что заставляет россиян, которые критикуют Турцию и поведение отдыхающих там людей, все равно туда возвращаться:

Взрослые бросают детей без присмотра, потому что расслабляются



– Все говорят, что надо ехать туда, где нет русских, потому что они много пьют на отдыхе. Почему? Если человек живет в условиях сильного внешнего контроля, то и внутренний контроль у него очень слабый. Вдруг он попадает в среду, где ты сам за себя отвечаешь, и оказывается, и у детей, и у взрослых очень слабая личная ответственность. Взрослые бросают детей без присмотра, потому что расслабляются. Думаю, что турки поняли эту нашу национальную особенность. Поэтому там много бесплатной выпивки, там солнце, и это тоже играет роль в большой популярности этой страны. Физиологические факторы на отдыхе вообще начинают играть повышенную роль. 88 умерших, конечно же, никого не отпугнут, мы привыкли жить на "авось пронесет". Не думаю, что это уменьшит поток, хотя, конечно, благоразумные люди на это среагируют. Но в целом это картины не изменит, – полагает психолог Ольга Маховская.