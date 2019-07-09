Мат - президенту России

Россия, используя как повод акции протеста в Тбилиси, прервала авиасообщение с Грузией. 7 июля 2019 года, ведущий популярной программы канала "Рустави-2" Георгий Габуния, в знак протеста против вмешательства в дела Грузии обматерил российского президента Владимира Путина. Это позволило поднять градус антигрузинской истерии в РФ.

Грузинские власти принесли извинения, ведущий отстранен от работы. Но Госдума требует вести против Грузии новые санкции. А председатель ГД РФ Вячеслав Володин предлагает выдать матерщинника России.

Сам Владимир Путин сыграл в на противоходе, заявив 9 июля в Екатеринбурге: " Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения. Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Мало ли кто что ляпнул". Теперь он выглядит умеренным на фоне радикалов из Госдумы.

В эти же дни ВГТРК пыталась в разгар кампании по выборам в Верховную Раду Украины навязать проведение телемоста Москвы и Киева, а после его отмены, российские пропагнадисты обвинили власти Украины в трусости. При этом Кремль отказывается освободить незаконно задержанных украинских моряков, отвергает переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским

Кому выгодна иррациональная истерическая реакция российской власти на происходящее в соседних странах? Зачем Путину пояс ненависти вокруг РФ? Решение каких внутриполитических проблем РФ удается откладывать властям, создавая образ "осажденной крепости Россия"?

Стратегию Кремля обсуждают политологи Станислав Белковский, Олесь Доний (Киев).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 9 июля в 19:05