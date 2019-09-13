Верховная рада Украины отправила в отставку Центризбирком

Верховная рада Украины уволила всех членов Центризбиркома страны. Законопроект был основан на представлении президента Владимира Зеленского. Оно поступило в Раду 9 сентября.



Представители президентской партии "Слуга народа" заявили, что основанием для представления стали противоправные действия комиссии во время парламентской кампании. Нынешний состав ЦИК утвердили около года назад. Предполагается, что новый состав сформируют в октябре.

Центральная избирательная комиссия называла свой возможный роспуск политически мотивированным решением. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что эта инициатива ставит под сомнение легитимность выборов президента и парламента в 2019 году.