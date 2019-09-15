США и Израиль обсудили договор о взаимной обороне

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили по телефону перспективы заключения американо-израильского договора о взаимной обороне.

"Договор способствовал бы дальнейшему укреплению великого союза между двумя нашими странами", написал Трамп в твиттере в субботу.

Нетаньяху поблагодарил американского президента, отметив, что "у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме".

Обсуждение совместного договора Трамп и Нетаньяху продолжат на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнётся на следующей неделе в Нью-Йорке.

Израиль хотел бы заручиться официальными гарантиями поддержки со стороны США в случае возникновения вооруженного конфликта с Ираном, отмечает Reuters.

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху обсудили договор за несколько дней до парламентских выборов в Израиле – они состоятся уже в ближайший вторник. Последние соцопросы показали, что партия Нетаньяху и центристская партия его главного соперника – Бенни Гантца – могут получить примерно одинаковое количество голосов.

Отмечается, что договор стал бы также очередным свидетельством близости Нетаньяху к американской администрации и таким образом мог бы повысить шансы нынешнего премьера Израиля на победу. Гантц раскритиковал инициативу, поскольку "это лишит Израиль автономии в военной области".