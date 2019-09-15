США и Израиль обсудили договор о взаимной обороне

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили по телефону перспективы заключения американо-израильского договора о взаимной обороне.
"Договор способствовал бы дальнейшему укреплению великого союза между двумя нашими странами", написал Трамп в твиттере в субботу.
Нетаньяху поблагодарил американского президента, отметив, что "у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме".
Обсуждение совместного договора Трамп и Нетаньяху продолжат на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнётся на следующей неделе в Нью-Йорке.
Израиль хотел бы заручиться официальными гарантиями поддержки со стороны США в случае возникновения вооруженного конфликта с Ираном, отмечает Reuters.
Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху обсудили договор за несколько дней до парламентских выборов в Израиле – они состоятся уже в ближайший вторник. Последние соцопросы показали, что партия Нетаньяху и центристская партия его главного соперника – Бенни Гантца – могут получить примерно одинаковое количество голосов.
Отмечается, что договор стал бы также очередным свидетельством близости Нетаньяху к американской администрации и таким образом мог бы повысить шансы нынешнего премьера Израиля на победу. Гантц раскритиковал инициативу, поскольку "это лишит Израиль автономии в военной области".
- 25 марта США официально признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Решение США осудили Россия, Сирия и страны Персидского залива. В Евросоюзе заявили, что не намерены менять свою позицию и по-прежнему не будут признавать суверенитет Израиля над регионом.
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