Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. На совместной пресс-конференции в Белом доме, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Трамп держит данные им обещания. Израильский лидер назвал американского президента самым лучшим из всех друзей Израиля.

Нетаньяху подчеркнул, что Трамп – как и настаивал Израиль – вышел из многостороннего договора с Ираном о ядерной программе Тегерана.

Нетаньяху заявил, что Трамп сдержал и другое своё обещание – перенёс посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

В понедельник 25 марта Трамп заявил о признании Соединёнными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В начале встречи президент США выразил правительству и народу Израиля соболезнования в связи с жертвами, понесенными в результате ракетного удара с территории Газы. Трамп подчеркнул, что Израиль ежедневно сталкивается с вызовами в сфере безопасности.

Президент подчеркнул, что нерушимый союз США и Израиля никогда не был так прочен, как теперь.

После переговоров глава израильского кабинета немедленно вылетит на родину, досрочно завершив свой визит в связи со вчерашним ракетным обстрелом территории Израиля.

Первоначально планировалось, что во вторник Нетаньяху посетит ужин в Белом доме, а также выступит на ежегодном съезде произраильской организации – Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC).

Объявляя о своем решении сократить визит в США, Нетаньяху пообещал, что Израиль даст решительный ответ на «преступное нападение".

Ракета попала в жилой дом в центральной части Израиля, к северо-востоку от Тель-Авива. Семь человек получили ранения.

Израильские военные обвиняют в атаке группировку ХАМАС и заявляют, что в ответ направили дополнительные подразделения на границу с сектором Газа.