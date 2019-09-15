Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В камере курганской колонии убили заключенного

Смотреть комментарии

В исправительной колонии №2 Курганской области убили заключённого. В пресс-службе регионального управления ФСИН заявили, что погибший был обнаружен в камере на своём спальном месте.

Имя заключённого не сообщается. Известно лишь, что ему 28 лет, а в колонию он попал в связи с убийством своей 10-месячной дочери, которую несколько раз ударил из-за плача.

Курганский информационно-деловой портал "Область 45" со ссылкой на свои источники сообщает, что убийц было трое, все они находились в состоянии алкогольного опьянения, а само убийство было сопряжено с сексуальным насилием. Издание утверждает, что участников преступления уже "развезли по разным СИЗО".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG