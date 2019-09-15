В камере курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии №2 Курганской области убили заключённого. В пресс-службе регионального управления ФСИН заявили, что погибший был обнаружен в камере на своём спальном месте.

Имя заключённого не сообщается. Известно лишь, что ему 28 лет, а в колонию он попал в связи с убийством своей 10-месячной дочери, которую несколько раз ударил из-за плача.

Курганский информационно-деловой портал "Область 45" со ссылкой на свои источники сообщает, что убийц было трое, все они находились в состоянии алкогольного опьянения, а само убийство было сопряжено с сексуальным насилием. Издание утверждает, что участников преступления уже "развезли по разным СИЗО".