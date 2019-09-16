Избранные в Мосгордуму оппозиционеры потратили 39 млн рублей

Все 20 представителей оппозиции, которые победили на выборах в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию 39 миллионов рублей. Это в девять раз меньше, чем кандидаты, поддержанные властью. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкойна финансовую документацию, опубликованнуюна сайте Мосгоризбиркома.

Кандидат от "Справедливой России" Магомет Яндиев, который входил в список "Умного голосования" Алексея Навального, не потратил на избирательную кампанию ни копейки. Поступившую в его фонд одну тысячу рублей он не использовал, и будет оформлять возврат, подтвердил Яндиев изданию. Проигравшая ему на выборах проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара израсходовала на избирательную кампанию более 25 миллионов рублей.

Затраты другого представителя "Справедливой России" Александра Соловьева составили пять тысяч рублей. Его соперница, жена лидера "Офицеров России" Сабина Цветкова потратила на кампанию 4,5 миллиона рублей.

У четырех коммунистов – Екатерины Енгалычевой, Олега Шереметьева, Виктора Максимова и Сергея Савостьянова – в избирательный фонд поступила одна и та же сумма – 775 тысяч рублей. При этом Савостьянов победил лидера московского отделения "Единой России" Андрея Метельского, потратившего более 12 миллионов рублей.

В "Яблоке" больше всех- свыше 11 миллионов - израсходовал Евгений Бунимович, но проигравший ему Михаил Балыхин потратил почти 28миллионов.

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. КПРФ получили 13 мест. Впервые с 2005 года в Мосгордуме будет представлена партия “Яблоко”: выборы выиграли три ее кандидата и один, поддержанный партией. Три человека победили от “Справедливой России”.

Политик Алексей Навальный заявил об успехе своей стратегии “Умного голосования” – призыва голосовать за проходных кандидатов от оппозиции, чтобы нарушить монополию “Единой России” в городском парламенте.

До выборов в Мосгордуму не были допущены несколько десятков независимых кандидатов. Их недопуск вызвал массовые протесты в Москве в июле и августе.

Первое заседание Мосгордумы в новом составе должно пройти 19 сентября.