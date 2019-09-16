Чиновница, оскорбившая жителей Тулуна, уволилась

Глава управления пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала пострадавших от наводнения жителей города Тулун "бичевнёй" и "быдлом", написала заявление об увольнении.

Как сообщила чиновница в фейсбуке, решение уволиться она приняла после того, как поняла "что от неё и от её семьи не отстанут". По словам Алашкевич, её 13-летняя дочь получает сообщения с оскорблениями, а в их квартиру обманным путем попали журналисты РЕН ТВ. При этом она продолжает настаивать, что запись была смонтирована, а её фразы вырваны из контекста.

В начале сентября губернатор Иркутской области отстранил Алашкевич от работы. Это произошло после того, как на встрече с жителями Тулуна президент Владимир Путин заявил, что "если она так сказала, то она непорядочный человек", и выразил надежду, что губернатор примет меры.

В середине августа в соцсетях и СМИ была опубликована аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, называет пострадавших от наводнения "бичевнёй" и "быдлом". Комментируя приезд президента, она говорит, что "люди готовы были "кипятком описаться от счастья", а для пострадавших в пунктах временного размещения созданы такие условия, которых не было в "их хлеву". В записи есть и нецензурные выражения.