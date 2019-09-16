Иран задержал в Персидском заливе танкер с топливом для ОАЭ

Власти Ирана задержали в Персидском заливе судно с топливом для Объединённых Арабских Эмиратов. Тегеран подозревает экипаж танкера в контрабанде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA. Кому принадлежит танкер, и граждане каких стран находятся на его борту, не уточняется.

Задержание судна произошло на фоне кризиса, связанного с атакой на нефтедобывающую и перерабатывающую инфраструктуру Саудовской Аравии. 14 сентября беспилотники обстреляли два нефтеперерабатывающих завода. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, связанные с Ираном. В Госдепартаменте США в нападении обвинили Тегеран. Иран обвинения отвергает.

Саудовская Аравия, которая считается крупнейшим экспортёром нефти в мире, вдвое снизила суточную добычу. Цены на сырьё резко выросли. Стоимость марки Brent увличилась почти на 14% – до 70 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп распорядился при необходимости использовать нефтяные резервы страны для стабилизации ситуации.