Полиция прекратила дело инвалида, назвавшего "Единую Россию" "чумой"

В Кемеровской области полиция прекратили повторное административное дело по статье о неуважении к власти в отношении инвалида Ильи Путевского.Об этом сообщил в телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, в ходе расследования сотрудниками полиции сделан разумный и логичный вывод о том, что закон не предусматривает наказания за пост "ВКонтакте".

В одном из постов в социальной сети Путевский сравнил партию "Единая Россия" с "конченой крысиной чумой", а также разместил фразу "Путинская система — это организованная преступная группировка! Путин не президент!" . После чего полиция возбудила дело о неуважении к власти.

В сентябре на Путевского завели уголовное дело об оскорблении судьи. По его словам, дело в том, что он якобы показал сидевшей в автомобиле судье Ксении Раймер средний палец. Путевский категорически отрицает оскорбительный жест.

Ранее судья Раймер оштрафовала Путевского на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Его обвинили в репосте во "ВКонтакте" видеоролика о разгоне акции протеста "Он нам не царь" и комментарии о президенте Владимире Путине.