Первое заседание нового состава Мосгордумы назначено на 19 сентября

Во вторник в Московском парламентском центре прошла церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва.
С напутственными словами к ним выступили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Последний подчеркнул, что "выборы по всем 45 избирательным округам признаны состоявшимися и действительными", в связи с чем "окружными комиссиями принято решение о регистрации избранных депутатов". Горбунов также отметил, что "состав Мосгордумы обновился более чем на 60%, а 40% нового депутатского корпуса – это женщины".
Затем участники церемонии поклялись соблюдать при осуществлении полномочий Конституцию страны, федеральные законы, устав и законы Москвы, а также "служить процветанию города и благополучию его жителей". С этого момента депутаты вступили в должность.
При этом во время церемонии двое из них потребовали отставки главы Мосгоризбиркома. Так представитель партии "Яблоко" Максим Круглов, получив из рук Горбунова депутатское удостоверение, заявил, что партия считает его ответственным за уголовное преследование участников протестов за честные выборы, и за то, что Горбунов не смог их обеспечить, в связи с чем "Яблоко" требует отставки чиновника. С таким же требованием выступил депутат от КПРФ Евгений Ступин. В свою очередь, один из лидеров "Яблока" Сергей Митрохин, также избранный депутатом, призвал коллег к сдержанности, назвав их заявления "не совсем своевременными".
Первое заседание Мосгордумы нового созыва мэр Собянин назначил на четверг, 19 сентября. На этом же заседании тайным голосованием будет избран спикер парламента.
- Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва стали самыми скандальными за всю её историю. Власти не допустили до них более пятидесяти оппозиционных кандидатов, после чего в Москве начались массовые протесты, которые продолжались почти два месяца. За это время полиция задержала свыше 3 тысяч человек, а по итогам одной из акций в поддержку оппозиционных кандидатов, которая прошла 27 июля, Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских, которые в СМИ называют "московским делом".
- По "московскому делу" были арестованы 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры: Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам лишения свободы, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева – к трём годам, Данилу Беглеца – к двум. Кроме того, к четырём годам колонии приговорили активиста Константина Котова – его обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий за несколько одиночных пикетов в поддержку политзаключённых, и к трём с половиной годам – актёра Павла Устинова за вывихнутое сотруднику Росгвардии плечо. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел откровенно сфабрикованными.
- Ранее, почти за год до выборов в Мосгордуму, политик Алексей Навальный запустил проект "Умное голосование", предложив в случае недопуска к выборам несистемной оппозиции консолидировано голосовать против кандидатов, которых поддерживают "Единая Россия" и мэрия Москвы. В результате по итогам голосования 8 сентября в новый состав Мосгордумы были избраны только 25 поддержанных "Единой Россией" кандидатов – остальные 20 мест достались представителям КПРФ, "Яблока" и "Справедливой России". В прошлом составе Мосгордумы депутатов от "Единой России" и тех, кого партия непосредственно поддерживала, было 38. Впервые с 2001 года в городской парламент не прошёл лидер московского отделения "Единой России" Андрей Метельский.
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