Первое заседание нового состава Мосгордумы назначено на 19 сентября

Во вторник в Московском парламентском центре прошла церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва.

С напутственными словами к ним выступили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Последний подчеркнул, что "выборы по всем 45 избирательным округам признаны состоявшимися и действительными", в связи с чем "окружными комиссиями принято решение о регистрации избранных депутатов". Горбунов также отметил, что "состав Мосгордумы обновился более чем на 60%, а 40% нового депутатского корпуса – это женщины".

Затем участники церемонии поклялись соблюдать при осуществлении полномочий Конституцию страны, федеральные законы, устав и законы Москвы, а также "служить процветанию города и благополучию его жителей". С этого момента депутаты вступили в должность.

При этом во время церемонии двое из них потребовали отставки главы Мосгоризбиркома. Так представитель партии "Яблоко" Максим Круглов, получив из рук Горбунова депутатское удостоверение, заявил, что партия считает его ответственным за уголовное преследование участников протестов за честные выборы, и за то, что Горбунов не смог их обеспечить, в связи с чем "Яблоко" требует отставки чиновника. С таким же требованием выступил депутат от КПРФ Евгений Ступин. В свою очередь, один из лидеров "Яблока" Сергей Митрохин, также избранный депутатом, призвал коллег к сдержанности, назвав их заявления "не совсем своевременными".

Первое заседание Мосгордумы нового созыва мэр Собянин назначил на четверг, 19 сентября. На этом же заседании тайным голосованием будет избран спикер парламента.