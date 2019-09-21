Сосуществование ислама и христианства. Эфир в 19:32

Могут ли две мировые религии чем-то обогатить друг друга? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят православный Владимир Ерохин и мусульманин Джалил Рустам. Эфир в 19:32.
Могут ли две мировые религии чем-то обогатить друг друга? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят православный Владимир Ерохин и мусульманин Джалил Рустам. Эфир в 19:32.
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