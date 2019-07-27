Библия между иудаизмом и христианством. Эфир в 19:32

Нужно ли христианство иудаизму, нужен ли иудаизм христианству? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят иудей, писатель Пинхас Полонский и христианин, священник Роман Панин. Эфир в 19:32.
Нужно ли христианство иудаизму, нужен ли иудаизм христианству? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят иудей, писатель Пинхас Полонский и христианин, священник Роман Панин. Эфир в 19:32.
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