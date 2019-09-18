Вслед за священниками прекратить "московское дело" потребовали учителя

Учителя российских школ и высших учебных заведений написали открытое письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке с требованием прекратить так называемое "московское дело", возбуждённое Следственным комитетом после акции оппозиции 27 июля в центре Москвы.

В обращении на имя прокурора подчёркнуто, что большинство арестованных по "московскому делу" – молодые люди, по возрасту – вчерашние ученики. По мнению авторов письма, они были "избиты, осуждены и приговорены к лишению свободы или крупным денежным штрафам за гарантированные Конституцией права свободно высказывать своё мнение и собираться для его выражения".

Преподаватели отмечают, что суды над обвиняемыми "проходили с грубыми нарушениями судебного права на состязательность сторон", и что "невозможно одновременно разговаривать со школьниками о декабристах, каторге и ГУЛАГе, учить их свободе выбора, морали и ответственности человека за общество – и при этом делать вид, что в стране не творится вопиющее беззаконие". "Это лицемерие, а мы не хотим учить детей лицемерию", – резюмируют авторы обращения.

Письмо, одним из инициаторов которого выступила преподаватель московской школы № 57 Надежда Шапиро, появилось в открытом доступе во вторник поздно вечером. К средине ночи его подписали сорок преподавателей – в основном, столичных учебных заведений, включая Московский государственный университет имени Ломоносова.