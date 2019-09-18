Вслед за священниками прекратить "московское дело" потребовали учителя

Учителя российских школ и высших учебных заведений написали открытое письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке с требованием прекратить так называемое "московское дело", возбуждённое Следственным комитетом после акции оппозиции 27 июля в центре Москвы.
В обращении на имя прокурора подчёркнуто, что большинство арестованных по "московскому делу" – молодые люди, по возрасту – вчерашние ученики. По мнению авторов письма, они были "избиты, осуждены и приговорены к лишению свободы или крупным денежным штрафам за гарантированные Конституцией права свободно высказывать своё мнение и собираться для его выражения".
Преподаватели отмечают, что суды над обвиняемыми "проходили с грубыми нарушениями судебного права на состязательность сторон", и что "невозможно одновременно разговаривать со школьниками о декабристах, каторге и ГУЛАГе, учить их свободе выбора, морали и ответственности человека за общество – и при этом делать вид, что в стране не творится вопиющее беззаконие". "Это лицемерие, а мы не хотим учить детей лицемерию", – резюмируют авторы обращения.
Письмо, одним из инициаторов которого выступила преподаватель московской школы № 57 Надежда Шапиро, появилось в открытом доступе во вторник поздно вечером. К средине ночи его подписали сорок преподавателей – в основном, столичных учебных заведений, включая Московский государственный университет имени Ломоносова.
- В июле в Москве начались массовые протесты против недопуска оппозиции до выборов в Мосгордуму, которые продолжались почти два месяца. За это время полиция задержала свыше 3 тысяч человек, а по итогам одной из акций в поддержку оппозиционных кандидатов, которая прошла 27 июля, Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских, которые в СМИ называют "московским делом".
- По "московскому делу" были арестованы 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры: Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам лишения свободы, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева – к трём годам, Данилу Беглеца – к двум. Кроме того, к четырём годам колонии приговорили активиста Константина Котова – его обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий за несколько одиночных пикетов в поддержку политзаключённых, и к трём с половиной годам – актёра Павла Устинова за якобы вывихнутое сотруднику Росгвардии плечо. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел откровенно сфабрикованными.
- Ранее в поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили десятки деятелей культуры, а также священники Русской православной церкви.
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