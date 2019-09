Bella, bella Апулия! Артемий Троицкий достигает крайнего юга

Хедлайнеры сто тридцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители разнообразных мелодий из южноитальянской области Апулия. Рок-критик Артемий Троицкий убедился в том, что для счастливой жизни необязательны попса и рок, вполне достаточно яркой world music и вина primitivo.

Сразу предупрежу: этот текст может выглядеть как рекламный проспект. Однако никто меня ни о чём не просил и тем более денег со стороны мне не платил. Речь пойдёт об итальянской провинции, в которой я недавно основательно побывал и которую очень полюбил. В России её принято называть Апулия, но мне больше нравится, как говорят сами итальянцы, – Puglia. Объяснить местонахождение Puglia очень просто: это каблучок итальянского сапога, крайний юго-восток полуострова.

Хотя я давно изъездил Италию вдоль и поперёк, конкретно в эту её окраину до сих пор не попадал – и, как оказалось, очень зря. Красивейшей местностью Италии (да заодно и всего мира) я, разумеется, считал Тоскану. Теперь могу сказать, что Апулия не хуже. Согласен: своей Флоренции здесь нет, столица и крупнейший город провинции Бари на эту роль явно не тянет. Но зато всё остальное!.. Старинные порты Таранто и Галлиполи, морские курорты Трани и Монополи, барочный Лечче и готические норманские замки, а главное – фантастически живописные маленькие городки с весёлыми названиями вроде Локоротондо, Алберобелло, Челье-Мессапико, Мартина-Франка... Звучит как музыка для моих ушей! К музыке из Апулии мы и переходим.

Caparezza и Al Bano с песенкой "Приезжайте танцевать в Апулию!"

Эта провинция – главный рассадник world music в Италии. Попсы там нет, с роком – негусто, зато фольклора, как и вина, – хоть залейся! Самый дикий итальянский танец, тарантелла, родом отсюда. Равно как и родственный жанр под названием pizzica. Центр музыкальной активности – полуостров Саленто. Пожалуй, самая известная группа здесь – Officina Zoe. Играют с 1993 года, солистка Чинчиа Марцо. Новейший альбом секстета – двойной концертный, где апулийцы собрали компанию мировых этно-знаменитостей, в том числе норвежку Мари Бойне, малийца Бабу Сиссоко и турка Мерджана Деде. Я выбрал для вас самое необычное сочетание: салентийскую народную с монгольскими горловыми шаманами.

Салентийская народная с монгольскими горловыми шаманами

Kalascima – это уже этно-рок; сами музыканты определяют свой стиль как "психоделическая транс-тарантелла". Группа прославилась буйными живыми выступлениями и очень популярна на фестивалях по всему миру, от Австралии до Эстонии.

Kalascima с рок-цыганской композицией Vortoj

Чезаре Делль’Анна начинал как джазовый трубач, но постепенно вырос в монументальную фигуру банд-лидера (группы Tarantavirus и Girodebanda), композитора и певца. Живёт в Лечче и в прошлом году выпустил изумительный и неописуемый альбом "Война": калейдоскоп народных танцев, песен протеста и любовных баллад с интермедиями из Модеста Мусоргского и Мориса Равеля. Нечто!

Cesare Dell'Anna & GiroDiBanda с композицией Dannatamente Bella

В том же Лечче базируется с 2000 года популярный октет BandАdriatica. Играют они развесёлый ска-фолк с сильным балканским призвуком; их новый альбом называется "Одиссея".

BandАdriatica с композицией Kalypso

А теперь – знакомство с Миммо Эпифани. Это один из самых популярных артистов в регионе и, возможно, самый известный в Италии исполнитель мелодий на мандолине и мандоле (большая мандолина, как нетрудно догадаться). Родился в округе Бриндизи, окончил консерваторию в Падуе, создал популярную группу Epifani Barbers и участвовал в записях и концертах огромного количества итальянских артистов. Сольных альбомов у Миммо тоже хватает – Putiferio примерно восьмой по счёту.

Mimmo Epifani с композицией Laghnatur

И в заключение хотел бы намекнуть, что Пулья – главная винодельческая провинция Италии, и самое вкусное (на мой вкус) красное вино primitivo делают именно здесь. ​

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 130):

1. Вася Обломов (Россия). "Старикам здесь место", LP "Этот прекрасный мир"

2. Diamanda Galás (Greece/USA). Pardon Me, I've Got Someone to Kill, LP All the Way

3. Klangwart ft. Meridian Brothers & Los Añez (Germany/Colombia). Porro B, LP Bogota

4. Shakey Graves (USA). Aibohphobia, LP Can't Wake Up

5. Officina Zoé ft. Hosoo & Transmongolia (Italy/Mongolia). Mamma la Luna, LP Incontri Live

6. Kalascima (Italy). Vortoj, LP [K]

7. Cesare Dell'Anna & GiroDiBanda (Italy). Dannatamente Bella, LP Guerra

8. BandАdriatica (Italy). Kalypso, LP Odissea

9. Mimmo Epifani (Italy). Laghnatur, LP Putiferio

10. Lowly (Denmark). Deer Eyes, LP Heba

11. Todd's Memory (USA). Men of the Hour, LP Mellotron Majesties & Memories

12. Djeneba & Fousco (Mali). Hakilima, LP Kayeba Khasso

13. Chris Carter's Chemistry Lessons (UK). Nineteen 7, LP Volume One