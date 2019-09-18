В Улан-Удэ из-за митингов на 10 суток арестован экс-кандидат в мэры

В Улан-Удэ суд арестовал на 10 суток активиста, экс-кандидата в мэры города Алексея Карнаухова. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил поэт Есугей Сындуев.

Бывшего кандидата в мэры Улан-Удэ признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий за участие в несанкционированном митинге. Карнаухов вину не признал и заявил о готовности начать голодовку. В его защиту попыталась выступить активистка Наталья Филонова, но её задержали полицейские.

9 сентября в Улан-Удэ начались протесты с требованием отпустить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идёт в Москву, чтобы "изгнать Путина". Позже демонстранты стали требовать повторных выборов мэра города. На них победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный "Единой Россией".

12 сентября участники акции заявили, что росгвардейцы бросили в автобус, где находились участники протестов, дымовую шашку и жестко задержали их. Полиция обвинила участников акции в применении слезоточивого газа. Всего было задержано 17 человек. По статье об организации несогласованного мероприятия и о неповиновении сотрудникам полиции был арестован на шесть суток блогер Дмитрий Баиров. 17 сентября суд вновь арестовал его, но уже на 10 суток по обвинению в неуплате алиментов