"Выкинули из дома". Семью с семью детьми выселили из единственного жилья

Беспрецедентный случай в России –​ семью с семью детьми, младшему из которых всего пять месяцев, по решению суда выбросили на улицу из единственного жилья, купленного с использованием материнского капитала.



Это произошло 26 июля 2019-го года в деревне Большое Буньково Ногинского района. Почти два месяца Левко ютятся у знакомых.

"Мы обращались в полицию, в прокуратуру, во все правоохранительные органы. Но нас просто игнорируют", – многодетные родители Иван и Алена Левко пытаются доказать, что стали жертвами аферы с недвижимостью и что у них отбирают законно купленное жилье. Но их никто не слушает. И хотя возбуждено уголовное дело по мошенничеству, человек, который их выселил, проходит по нему потерпевшим, а сама Алена – свидетелем, опасаясь, что ее в итоге и сделают крайней.



По решению суда выселяли семью бойцы Федеральной службы судебных приставов: в полностью закрывающих лица балаклавах и в черных железных касках. Это официальная форма ведомства, со стороны, да еще когда людей среди белого дня выгоняют из единственного жилья, выглядит она устрашающе. Обычно исполнения судебных решений ждут годами, а тут приставы прибыли в небольшое захолустное село Большое Буньково лишь ради того, чтобы выселить в никуда многодетную семью.



"Ломаем дверь!" – раздался приказ. "Там же мои дети, там дети мои", - надрывалась женщина. Группу поддержки – правозащитников, соседей – отбросили от забора, "группа захвата" ворвалась внутрь. Свидетели остались ждать на улице исполнения правосудия. Детей, тех, кто уже сам ходил, пропускали через строй.

В провинции дела обстоят еще хуже. Хотя политика вроде бы здесь совсем не при чем

Это лето запомнится многим своим безжалостностью. Когда вооруженные и прикрытые буквой закона силой идут на гражданских, беззащитных, не способных и не имеющих права им ответить. И это не только в Москве. В провинции дела обстоят еще хуже. Хотя политика вроде бы здесь совсем не при чем.



"Огонь затянуло под самую крышу"



Жила-была в подмосковной Электростали многодетная семья Левко. Мама, папа, тогда еще пятеро детей. В благоустроенном доме. Со всех сторон положительные. Именно таких приводит в пример президент Путин: мол, в идеале в каждой российской семье должно быть как минимум трое детишек.



Семейство Левко перевыполнило президентскую норму почти в два раза. Но произошло несчастье – в 2015-м году их дом сгорел... "Слава богу, все остались целы и невредимы, – вспоминает мать. – Причину пожара так и не выяснили. Огонь затянуло внутрь, под самую крышу. Мы тогда думали, что это был самый страшный момент в нашей жизни".



Никакого жилья, даже самого маленького, социального, временного, погорельцам не предоставили. А сгоревшее застраховано не было.



Левко срочно обратились в агентство недвижимости. С огромным трудом нашли около миллиона рублей. Прекрасно понимая, что ничего приличного на эти деньги не купить. Либо избушку, либо недострой.

Это была голая коробка в поле – без подведенных коммуникаций, электричества, ремонта

"Знакомые подсказали, что есть предприниматели, которые выкупают земельные участки, на них ставят жилые коробки и затем перепродают. У этих застройщиков в продаже уже четвертый дом, но нет в данный момент средств, чтобы его закончить, – рассказывает Алена Левко. – Это была голая коробка в поле – без подведенных коммуникаций, электричества, ремонта. Да, в готовом виде дом обошелся бы нам в 4 миллиона 400 тысяч рублей. А так предложили его отдать за 990 тысяч. Договорились, продавцы постепенно станут его сами достраивать, а мы с ними также частями расплачиваться".



13 августа 2015-го года между многодетной матерью Аленой Левко и застройщиком Валентином Дешиным был заключен официальный договор купли-продажи земельного участка с жилым домом, расположенным в деревне Большое на сумму в 990 тысяч рублей, которую тоже решили отдавать несколькими траншами. На следующий день обе стороны заключили между собой еще и личное соглашение: Дешин обязуется со временем недвижимость достроить, а Левко по факту выполнения работ будет выплачивать в рассрочку те самые 4 миллиона 400 тысяч. Эта расписка ни в одной инстанции зафиксирована не была.



Сделку на 990 тысяч официально зарегистрировали в Едином государственном реестре в сентябре 2015-го года и установили право собственности за Аленой Левко.



– К ноябрю мы внесли за дом сумму уже около 700 тысяч рублей, – продолжает Алена. – Когда Дешин вдруг потребовал полностью погасить остаток долга, на тот момент составлявший 320 тысяч рублей. Нас это не устраивало, если учесть, что он не спешил заканчивать строительство или заламывал несусветную цену за работу – например, провести газ за 500 тысяч, при том, что средняя цена в нашем районе –200 тысяч. В конце концов, мы начали доделывать ремонт сами, поставили забор...

Нас ждала сотрудница с пакетом документов, которые мы подписали

По словам Алены, продавец сказал, что остаток нужно внести срочно, буквально сегодня-завтра, в противном случае грозился расторгнуть сделку, посоветовал воспользоваться материнским капиталом. "Я не увидела в этом ничего подозрительного, – вздыхает Алена. – Мы встретились с Дешиным в Регистрационной палате, где нас ждала сотрудница, она подготовила пакет документов, которые мы оба подписали".



По новому договору от 9 ноября прежняя сделка от 13-го августа была расторгнута. С точки зрения юристов, это не самый лучший вариант – следовало бы заключить допсоглашение об использовании материнского капитала, а не полностью аннулировать первоначальный договор, но Алену, по ее словам, убедили, что нужно поступить так, а не иначе, причин не доверять Дешину, в принципе, не было, и она сдалась. В новом договоре фигурировала та же сумма в 990 тысяч рублей.



Через Пенсионный Фонд Дешин вскоре получил материнские деньги –это проходит по всем документам: продавцу нужно собственноручно написать заявление, предоставить банковские реквизиты, по которым осуществляется перевод, чиновники обязаны все перепроверить.



Алена родила еще одного ребенка, семья самостоятельно продолжила ремонт: они провели и оплатили электричество, добавили еще квадратных метров – к февралю 2016-го платить в рассрочку они перестали, так как посчитали, что раз застройщик ничего из обещанного не делает, то и они ему ничего больше не должны. "Напрягало еще и то обстоятельство, что однажды к нам пришел мужчина по фамилии Максименко и сказал, что будто бы он первый хозяин нашего дома и его выселили, показал бумаги, они у нас есть..." – вспоминают Левко.



Всех на улицу



В 2016-м году на семейство обрушилась неприятная новость: Дешин решил вернуть дом себе и обратился в суд. Якобы 990 тысяч рублей, прописанные в договоре купли-продажи, это была фиктивная сумма, чтобы уйти от налогов, а настоящая стоимость недвижимости – 4 миллиона 400 тысяч рублей – стояла как раз в расписке, но Левко по ней не платит.



При этом истец признал, что в семье живут маленькие дети, которые там прописаны, что при покупке был использован материнский капитал. Первый суд, как и апелляцию, он проиграл. Интересы несовершеннолетних защитила прокуратура.

Тогда Дешин подал второй иск, полностью противоречащий первому, о том, что никакого договора от 9 ноября... не было вообще. А Алена Левко этот документ, как и подпись продавца в нем, подделала. И поэтому следует считать настоящим не расторгнутый договор от 13-го августа, а простую расписку от 14-го августа на 4 миллиона 400 тысяч.



– А как же материнский капитал, который он по этому второму договору получил? И почему в первом иске ничего о том, что договор фальшивый, не говорилось?



– На каком основании ему выдали материнский капитал – неизвестно, объяснений не было. По словам продавца, первоначальный договор от 13-го августа был нами расторгнут и все – при том, что Дешин хотел, чтобы 990 тысяч рублей, полученных за дом, даже уже больше миллиона – ведь мы оплачивали еще и ремонтные работы, нам не возвращали, а они пошли в счет уплаты аренды за прожитое в нем время, – рассказывает Иван Левко.

По экспертному заключению подпись Дешина была признана фальшивой

8 июля 2017-го года решением Нагатинского городского суда Московской области по гражданскому делу 2-1938/2017 года договор от 9 ноября 2015-го года признан ничтожным. По экспертному заключению подпись Дешина была признана фальшивой. Заявление же продавца о получении материнского капитала, написанное собственноручно, исследовано не было. "Мы очень просили отослать эти документы не ногинским экспертам, а в ЭКУ Московской области, но этого судом сделано не было", – говорят Левко.



Иван и Алена, понимая, что стали жертвами либо недоразумения, либо мошенничества, написали заявление в прокуратуру и полицию Ногинска с просьбой возбудить уголовное дело, однако, им отказали. "При этом выясняется, что оригинал соглашения о расторжении договора купли-продажи от 13 августа 2015-го года из Регпалаты... исчезло. Хотя именно в нем было указано, что этот договор расторгается, чтобы заключить новый договор. У нас осталась только копия, которая судом во внимание не принималась, – возмущаются Левко. – Как это произошло, мы до сих пор выяснить не можем, но ведь выгодно это только одному человеку – продавцу".



Тем временем, в Росреестре не отказываются, что оригинал соглашения действительно существовал, но его подлинник якобы уже выдан самой... Алене Левко по ее просьбе, с нее и надо спрашивать.



"В 2018-м году мы снова обратились в Ногинский городской суд с исковыми требованиями о том, чтобы соглашение от 9 ноября 2015-го было признано ничтожным, а сама сделка приведена в первоначальное состояние, чтобы нам вернули хотя бы эти деньги, включая маткапитал. Но все опять застопорилось. Мы привыкли, что мы бьемся в закрытые двери..."

Алена была беременна двойней, один из малышей в итоге погиб

Тем временем, многодетную семью выживали из дома. В крещенские морозы им перерезали провода и оставили без электричества. На улице было минус двадцать и через два часа такая же температура стояла и в самом помещении. В это время Алена была беременна двойней, седьмым и восьмым ребенком, один из малышей в итоге погиб.



В апреле этого года заявление о мошенничестве подал уже сам Дешин. "Как такое может быть? Он забрал себе наш дом. Он оставил себе все наши деньги. И он же еще и жертва?", – не находят слов муж с женой. Это уголовное дело, правда, возбуждено не против них, а против "некого неизвестного лица", который подделал договор купли-продажи, а сама Алена пока проходит по нему свидетелем. "Но какое же это неизвестное лицо? Это была я! Я не отказываюсь, что он заключал со мной договор", - Алена считает, что таким образом, начавшимся расследованием, ее просто хотят заставить заткнуться.

Нас лишили крыши над головой, даже не выяснив всех обстоятельств дела

В суде, который вынес решение об их выселении, даже не знали, что в семье столько детей. "Судья очень удивилась, когда услышала, что все они там постоянно прописаны. "Разве есть дети?" "Ваша честь, семеро, пятеро из которых – несовершеннолетние, а двое за это время выросли". Но рука выгнать их у нее тем не менее не дрогнула. Меня это добило. Нас лишили крыши над головой, даже не выяснив всех обстоятельств дела".



"Боимся за своих детей"



Два последних года семья жила в постоянном страхе под угрозой выселения, но единственные, кому было до них дело – это органы опеки. "Если честно, мы просто опасались, что детей отберут и отправят в интернат, так как родители бомжи".



26 июля в дом ворвались представители приставов, чтобы выселить Левко, хотя окончательное апелляционное решение суда, которое состоялось 1 августа, вынесено еще не было. Выводили детей через оцепление вооруженных людей с закрытыми лицами, с оружием. Алене и Ивану даже не дали забрать вещи, включая жизненно необходимое для самого маленького: бутылочки, смеси, коляску. Опись имущества, где не только детские предметы, но и добротные материалы для ремонта, Левко не дали. И где теперь их искать, с кого спрашивать – неизвестно.

В случае сопротивления мы их больше не увидим

Выселяли многодетных в два этапа. Первыми пошли сама мать Алена, 12-летняя дочка, 10-летний и 5-летние сыновья. "Был поставлен ультиматум: или мы добровольно уходим и тогда нам разрешают забрать детей, в случае сопротивления мы их больше не увидим".

В документах о выселении младшие дети вообще не были написаны. Как будто бы их и нет. Впрочем, это как раз понятно: одно дело выгонять из дома какую-то гражданку Алену Левко, 1976-го года рождения, и совсем другое, кормящую мать с малышами мал мала меньше...



Непосредственно занимавшийся процессом судебный пристав-исполнитель РОПП по Ногинскому району Владимир Терешкин от разъяснений по этому поводу отказался, посоветовав в случае нарушения закона обращаться в прокуратуру. По поводу вещей, оставшихся в доме, Терешкин ничего внятного многодетной матери также не сообщил. Лишь подтвердил, что существует исполнительное производство на возврат ей некой суммы от продавца, и если Левко принесет свои реквизиты, то эти деньги перечислят. "Да, Дешин мне остается должен миллион сто семьдесят тысяч рублей, включая материнский капитал... Меня с детьми и мужем выкинули из дома как собаку... Мы в прямом смысле на улице. Десять человек – я с Иваном, семеро детей и моя пожилая мама", – заключает Алена.



Так как ситуация действительно из ряда вон выходящая, в администрации Ногинска прошло внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Многодетной семье из резервного фонда временно предложили маленькую двушку в ужасном состоянии, в которую им при всем желании не поместиться. Платить за нее нужно было по коммерческим расценкам, а находится квартира в 100 километрах от места работы отца семейства. "Либо мы должны жить отдельно, либо вся его зарплата будет уходить только на дорогу", – говорит Алена.

Я стал свидетелем торжества справедливости

Однако, присутствовавшие на заседании общественники полагают иначе. "Я с трепетом как многодетный отец слушал разбирательство этого дела, – говорит Леонид Боростаев, член комиссии ПДН. – Я стал свидетелем торжества справедливости. Я услышал, что предоставляют жилье, которое соответствует стандартам. Хотя я лично его не видел. Но я был бы рад услышать, что в этой семье воцарили мир и гармония".



Левко считают, что то, что с ними произошло – вовсе не случайность, а работа группы лиц, которые заранее предполагали, что оставят ни с чем добросовестных покупателей, достроивших жилую коробку дома, проданную им за 990 тысяч, а сейчас такое жилье как минимум стоит те же четыре миллиона.



И что они не первые из жертв. "Мы пытались найти Максименко, которому якобы раньше принадлежал наш дом, но от него никаких концов не осталось". Радио Свобода тоже пытались связаться с Максименко по телефонам, указанным в судебных документах. По одному из них ответил мужчина с сильным акцентом, что никакого Максименко он не знает.



О продавце недостроя Валентине Дешине тоже известно немного: он занимался индивидуальным предпринимательством в сфере "сухопутного транспорта", но уже лет десять как закрыл свое ИП. Застать Дешина по адресу, указанному в исковом заявлении, тоже не удалось.



Тем временем особняки в Большом Буньково продолжают строиться... Таких однотипных домов, как у Левко, в этой деревне уже целая улица. Кому же они все принадлежат? Кто реальные застройщики коттеджного поселка? Насколько владельцы этих домов могут быть уверены в своем дальнейшем праве на эту недвижимость? И является ли Дешин реальным собственником, а не подставным лицом?

Несколько дней назад Левко приезжали к своему бывшему дому. Там по-прежнему остаются их вещи, мебель. Как оказалось, он уже не пустует. Туда уже заселился мужчина лет пятидесяти. Окна открыты. Соседи видели, как он ходил в магазин. Но общаться новый жилец, постоянный или временный, ни с кем не хочет. И кто он такой, на каком основании живет, Левко не знают.



Не выясняют следственные органы, каким образом и кто способствовал тому, что положенный государством материнский капитал был переведен по договору купли-продажи, признанному судом фальшивым? И кто за это должен ответить? И если так просто и безнаказанно можно выгнать на улицу семью с семью детьми, то уж пятерых, трех или одного тем более рука не дрогнет.