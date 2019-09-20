Россия поглотит Беларусь к 2024 году?

Правительства России и Беларуси в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран, которая предусматривает к январю 2021 года частичное объединение их экономических систем. К чему приведет этот проект? Отношения Минска и Москвы обсуждают белорусский политик Анатолий Лебедько, экономист Дмитрий Болкунец, обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракохруст. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 20 сентября в 19:05

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