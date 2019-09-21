"Краснодар" расторг контракт с Павлом Мамаевым после его освобождения

Футбольный клуб "Краснодар" расторг контракт с освободившимся из колонии бывшим футболистом сборной России Павлом Мамаевым по соглашению сторон, сообщает официальный сайт команды.

Полузащитник игра за команду с 2013 года, дважды занимал с ней третье место в чемпионате России. Разорвать с ним контракт клуб пообещал сразу после его задержания. "То, что мы увидели на видео [с дракой с участием Мамаева] – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий", — сообщил тогда клуб.

"Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты", – сказано в новом заявлении команды, опубликовавшей видео с лучшими моментами выступлений игрока.

17 сентября Мамаев был условно-досрочно освобождён из колонии, где отбывал наказание за хулиганство.

Вместе с ним был осуждён и вышел в один день нападающий "Зенита" Александр Кокорин. Клуб подписал с ним новый контракт, но играть в чемпионате он сможет только в январе.