Самарский священник Русской православной церкви написал объяснительную записку епископу после поддержки письма в защиту обвиняемых по так называемому "московскому делу". Обращение духовенства за несколько дней подписали 168 священников Русской, Украинской и Белорусской православных церквей и русской архиепископии Константинопольской церкви, в Патриархии письмо не поддержали, но обещали не наказывать авторов.

Копию объяснительной записки выложила в фейсбуке журналист Мария Свешникова, её подлинность подтвердил телеканалу "Дождь" автор — священник прихода в честь Казанской иконы Божией Матери в самарском посёлке Мехзавод протоирей Дионисий Кузнецов.

Объяснительная записка адресована митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Сергию (Полеткину). В документе священник сообщает, что подписал обращение духовенства без благословения думая, что "для того, чтобы поступать по совести, не нужно спрашивать разрешения". По словам Свешниковой, такие же документы написали ещё несколько священников.

Обращение духовенства РПЦ было опубликовано на сайте "Православие и мир" 17 сентября. В документе отмечается, что суды не должны использоваться как средство подавления несогласных, а применение силы правоохранительными органами не должно осуществляться с неоправданной жестокостью.

В РПЦ сначала заявили, что письмо является инструментом политической борьбы. Затем — признали общественную значимость "московского дела" и поручили разобраться в нём Правозащитному центру Всемирного русского собора.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио "Вера" заявил, что высказанные в письме оценки и сама возможность обращения священников не разделяется всей РПЦ. А управляющий делами Московской патриархии митрополит Савва (Михеев) подтвердил в своём телеграм-канале слова источника "Новой газеты" в Патриархии, что Патриархия не рекомендует принимать какие-либо меры против подписантов.