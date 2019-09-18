Господи, помилуй. Новые голоса в защиту участников "московского дела"

Несправедливые приговоры задержанным по "московскому делу" остаются самой обсуждаемой темой последних дней. После того как за актера Павла Устинова вступились его коллеги по цеху, правовой произвол осудили и те, от кого меньше всего ждали выступлений против политики действующих властей. Открытое письмо священников, которые потребовали пересмотра приговоров и выступили против полицейского насилия, стало для многих верующих первым за долгие годы поводом гордиться принадлежностью к православной церкви, а для неверующих – поводом пересмотреть свое к ней отношение.

Юрий Сапрыкин

Батюшки!

Мария Эйсмонт

Моему неверию нанесен серьезный удар. В такую церковь хочется приходить.

Константин Эггерт

Три десятка иереев и диаконов только что спасли остатки чести #РПЦ и дали Русской церкви надежду на другое будущее. Счастлив, что знаком с некоторыми из этих настоящих христиан - не по рукоположению, а по духу. Низкий вам поклон, честнЫе отцы. PS. Подписей уже сорок и число растет.

Ксения Лученко

Наконец-то явлено, что церковь - это не патриарх и епископат.

Андрей Зубов

Прозвучал голос Церкви. Да, именно Церкви, потому что Церковь - это тело Христово, это собрание верных (экклисия), живущих во Христе и со Христом, а отнюдь не бюрократические административные структуры Церкви. Церковные бюрократы в сане и без сана могут входить в Его Тело, а могут и оставаться вне Его. В Царствие Божие идут не по регламенту.

Итак, прозвучал голос Церкви, мудрый, ясный и мужественный. Без каких-либо недоговоренностей и умолчаний. Именно такого голоса ждет мир, именно его боится сатана.

Мне отрадно видеть, что среди подписавших - много моих друзей, много моих учеников. Слезы навернулись на мои глаза, когда читал я этот список имен. Если бы я был клириком, я был бы с вами.

Дерзайте отцы, Вы встали не только на путь помощи неправедно осужденным, Вы встали на путь возрождения достоинства Церкви. А это великий путь.

Я с вами, и в полноте любви обнимаю вас!

Александр Тимофеевский

Голос Православной церкви. Горд, что к ней принадлежу.

Елена Зелинская

Наконец от имени церкви говорят не фрики, а достойные своего сана священники. Горжусь знакомством с многими из них. Спасибо вам, мы не теряем надежды.

Иван Преображенский

Жаль, конечно, что [среди подписавшихся нет - ред.] ни одного епископа, а многих подписавшихся я знаю лично или заочно, но это, к сожалению, объяснимо. Главное, что этот документ появился! Спаси, Господи!

Варвара Бабицкая

Исполнение пастырского долга становится в наши дни личным подвигом и качественным сдвигом. Спасибо вам, отцы.

Дмитрий Самойлов

Вот для этого церковь и нужна.

Для милости.

Ольга Романова

Святое дело.

Кирилл Лятс

Я вот за тех священников, которые чувствуют долг "печалования".

Виктор Шендерович

В связи с письмом священников в защиту Павла Устинова сформулировалось простенькое: люди делятся не на тех, кто носит крест или не носит креста, а на тех, кто на стороне распятых - и тех, кому нравится распятие.

Мария Снеговая

Боже, часть священников РПЦ МП наконец-то решили высказаться в защиту политзаключенных! Не иначе, последние времена наступают...

Николай Кононов

Наконец-то восстали священники. "Суд не должен носить репрессивный характер и быть использован как средство подавления несогласных" и цитаты о лжи и рабстве.

Наталья Геворкян

Наконец-то! И смотрите, какая обширная география подписавших.

Федор Крашенинников

Радует, что есть и нормальные священники.

Но не в нашей епархии.

Александр Фельдман

Святые отцы здорового человека. При всех имеющихся идеологических расхождениях — это прямо тронуло до глубины сердца.

Михаил Козырев

Чудеса случаются, я не верю глазам своим: священники РПЦ требуют пересмотреть сроки арестованным по "московскому делу". Господи, батюшки, неужели вас патриарх не отлучит за это? Так восстанавливается вера. Какое благое начинание!!!

Отлучать священников, подписавших письмо, церковь не стала, однако осудила их: заместитель пресс-секретаря РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что духовным отцам не стоило вступаться за несправедливо осужденных публично и тем самым включаться в политическую деятельность – лучше было просто тихо собрать денег на хорошего адвоката.

Ксения Лученко

Очень аскетичный комментарий. Усмиряете гордыню духовенства: надо без имён помогать, не выпячивать себя, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Тихо, деньгами. Надеюсь, пойдут транши от патриархии "Агоре" и "ОВД-инфо". От скромных пастырей и архиереев.

Иван Курилла

РПЦ отмежевалась от священников. Там уже внутренние расследования, звонки из Москвы - "как посмели?"

А ведь если есть у православия будущее в российском обществе, то потому что есть такие священники.

(Отдельно удивляет, конечно, противопоставление осуждаемых действий этих священников "правильному" делу собирания денег).

Критика звучит и в Сети.

Наталья Биттен

Где все эти батюшки, когда выносят приговоры за оскорбление чувств верующих?

Отвечает критикам ​Владимир Берхин:

Итак, скоро мы услышим по поводу письма священников в защиту политических заключенных арию "А чо они за этих вступились, а за тех нет".

Это обычное сетевое искушение, я сам ему, случалось, поддавался.

По этому поводу придется повторить и дополнить.

Дорогие друзья.

Пожалуйста, не надо учить окружающих, кому они обязаны деятельно сочувствовать.

1. В этом случае вам придется признать за ними аналогичное право. То есть окружающие смогут с теми же основаниями потребовать вашего сочувствия к тем, на кого они укажут. Причем их список гарантированно окажется длиннее. Просто потому, что их больше. Вы готовы к этому?

2. Этим вы расписываетесь в непонимании природы сочувствия, как и вообще чувств. Люди не влюбляются по причине наличия формальных признаков, и не сочувствуют на подобном основании. Пытаться в этом деле применять логику и аналогии - дело психопатов, природы чувств не разумеющих. Но вы же не психопаты?

3. Я знаю только один путь добиться от кого-то сочувствия - искренне, со всем жаром души, поделиться с ним своей болью или своей радостью. Люди заражаются чувствами только от чувств других людей. В этом процессе две стороны, и ответственность несут обе.

Решимость выступить против правового произвола с помощью открытого письма нашли в себе не только священники, но и учителя.

Михаил Ходорковский

Автор этого Открытого письма достоин звания «Учитель года». Подписанты – поклона. Наконец-то это произошло: возвысили голос Настоящие учителя, о которых (так уж устроено человеческое сознание) мы невольно уже даже начали забывать, сосредоточившись на тех их «коллегах», кто подбрасывает бюллетени и несёт охранительную чушь из YouTube. Прямо праздник сегодня какой-то – День долгожданных знаний.

Впрочем, после того как за Павла Устинова успел вступиться весь пропагандистский полк, включая Владимира Соловьева, Тину Канделаки и Маргариту Симоньян, проявления солидарности с невинно осужденными кажутся уже не настолько смелыми.

Олег Кашин

...Защита Устинова стала всеобщей патриотической обязанностью. РИА «Новости» тихонечко удалили из заголовка новости об Устинове слова «нападение на омоновца». Вышло расследование «Комсомольской правды» – «Мы посмотрели видео задержания того самого Устинова. Посмотрели и обалдели», – вечер вторника; посмотрели (и обалдели!) видео, которое уже неделю гуляет по соцсетям. То видео, которое судья Криворучко (герой, между прочим, известного спектакля о Магнитском – именно судья Криворучко не дал умирающему юристу кипятка заварить «доширак»; у них на самом деле мало таких судей) даже не стал смотреть. Теперь это видео – всеобщее достояние. Его еще не показал Соловьев?

Ксения Болецкая

Да...такого стремительного переобувания в прыжке у федерального ТВ и у ЕдРа даже с делом Голунова не было.

Когда приговор Устинову назвал "вопиющей несправедливостью" руководитель "Единой России" Андрей Турчак, развеялись последние сомнения.

Николай Руденский

Еще в XVIII веке Вольтер говорил: "Если вы увидите, как цюрихский банкир прыгает из окна, прыгайте вслед не задумываясь - наверняка дело выгодное".

Аркадий Кайданов

С той минуты, когда одновременно по выстрелу как бы таинственного стартера с низкого старта подорвались в защиту Павла Устинова те, кто никогда не рискнет бежать без приказа сверху, стало ясно, что вопрос решен.

И дай-то бог!

Но для завершения картины мне не хватает Путина в одиночном пикете перед своим кабинетом с требованием свободы Устинову.

Хотя Михаил Ходорковский считает, что выступать за освобождение всех узников – это совсем другое:

Надо отдельно сказать, что в Открытом письме учителей речь идёт о «московском деле» в целом. То есть к порывам того ветра, который со скрипом развернул Турчака по «делу Устинова», достойнейшее письмо учителей никакого отношения не имеет.

Многих смущает то, какую линию защиты выбирают заступающиеся за Устинова и других участников "московского дела".

Илья Вайцман

Понял, что меня смущает во всех этих коллективных письмах, публичных выступлениях и флэшмобах. Их общий лейтмотив: "отпустите, ведь они даже не участвовали в несанкционированных(!) митингах!!!" Ладно, согласен - алиби есть алиби. Но как же другие жертвы нападений, те которые "участвовали"? Участвовали в мирном мероприятии, реализуя гарантированные Конституцией России права и подверглись немотивированной атаке карателей - они-то как?? Как это мне писали в 2012 году: "пускай посидят, ничего страшного"??

Это как-то совсем нехорошо и неправильно [я пока стараюсь выбирать наименее резкие формулировки].

Кирилл Гончаров

...На что я бы обратил внимание: артисты, все как один, твердят об аполитичности Павла. Чем опасна такая риторика для гражданского общества? А тем, что формирует в сознании других людей принцип: «не лезь в политику, целее будешь.

Справедливости ради, не все выражают позицию в духе «произошла чудовищная ошибка», Юрий Дудь, например, формулирует прямо - аполитичность не гарантирует того, что ты не попадешь под политические репрессии.

С такой позиции Устинова легко защищать, даже будучи по другую сторону баррикад, отмечает Егор Холмогоров:

Почему так охотно вписываются за Устинова. Потому что это кажется таким чистым случаем произвола, что можно вписаться и показать "я свой" или "я объективен" с относительно чистой совестью, даже если ты в целом на другой стороне.

Дай Бог, чтобы это было действительно так, что глупо прыгнули на случайного парня, и это все не оказалось многослойным враньем оппов.

Тогда можно будет точно спать спокойно, что общество нашло четкий баланс между тем, что оно считает репрессиями - посадки ни за что по беспределу, и тем, что считают репрессиями только "свои" - подстрекательство, сознательное нарушение законов, подталкивание общества к хаосу, не говоря уж о блогере Синице.

Владимир Путин по поводу последнего приговора по "московскому делу" не высказывался, хотя предполагать, что он ничего о нем не знает, как утверждал Дмитрий Песков, становится все сложнее: одиночный пикет, из желающих поучаствовать в котором выстроилась огромная очередь, проходит сегодня прямо у здания администрации президента.

Роман Волобуев

Понятно, что с Устиновым всё.

В тот момент когда возвышают голос Тина, Маргарита и Ургант (а там, пишут, уже политсовет «Единой России» возмущён ментовским и судебным произволом) — решение принято, человека отпустят. Мы это видели с Голуновым, так будет и сейчас.

После этого любые стояния с плакатиками это уже балаган и заклинание дождя, когда дождь уже пошёл.

Но. Там ещё пятеро сидят и ещё столько же ждут посадки. Давайте — раз артисты такая полезная категория общества у нас оказалась внезапно — всех их считать артистами. Спасибо за внимание.

Тем временем проблеск надежды появился еще для одного из обвиняемых: дело программиста Айдара Губайдулина, который бросил в сторону полицейского пластиковую бутылку, вернули в прокуратуру, а его самого отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Пока одни радуются, другие пытаются разобраться, какой бульдог под ковром победил.

Татьяна Фельгенгауэр

Господи, как это хорошо! Только уж отпустите совсем. И всех остальных отпустите!

Александр Рыклин

Невообразимая сенсация - в процессе Айдара Губайдуллина прокурор попросил вернуть дело в прокуратуру и освободить его под подписку о невыезде!!!

Пока это больше всего похоже на демарш надзорного ведомства... Типа, хватит впаривать нам очевидную лажу... Учитесь стряпать нормальные дела!!! Чайка решил, что сможет защитить эту позицию "наверху"..."От неумения СКР и МВД нормально работать страдает имидж власти"! Думаю, именно такой тезис он будет продавать Путину...

Ну, поглядим... Держим кулачки...

Никита Исаев

Ну что ж. Похоже сегодня день гуманности от власти. Начинается пересмотр дел участников московских акций июля-августа, в сторону потенциальных отмен приговоров с реальными сроками. Кроме Голунова я не припомню подобных подарков заключённым, а особенно политическим. За Устинова вписался начальник ЕР Турчак. Сигнал отмены. Смысл в этих возможных отменах? И смысл в тех посадках? Предположим силовики, следователи и суд работали по обычной схеме - есть обвинительное заключение - закрываем. Но было очевидно, что возникнут вопросы по фактуре. Особенно после Голунова. Или полагали, что не возникнут? Ибо никогда не возникали, а если и пытались, то быстро заминали. Может быть были гарантии замять и сейчас, но затем гарантии были обнулены? В любом случае, происходящее это очередной «Голунов» для очередной раскачки ситуации. Причём качают свои. Уже не стесняясь. Странно, что фамилия Собянин ещё не привязана к этому.

А кто-то считает, что власть отреагировала на проявления солидарности и в России вот-вот возникнет полноценное гражданское общество.

Андрей Лошак

Время изменилось - с нашими людьми не стоит больше разговаривать окриком и зуботычиной. В отличие от российской власти, российское общество на глазах взрослеет, эволюционирует, учится объединяться, становится все более требовательным и разборчивым, все менее однородным и управляемым. Можно с уверенностью сказать, что гражданское общество в России есть - говорю как человек, год редактировавший благотворительный портал "Такие дела". Нельзя с нами больше, как со стадом.

Андрей Десницкий

Среди демократов-либералов популярен такой стон: не тот народ нам достался, рабство в генах, в этой стране никогда ничего.

На наших глазах рождается гражданское общество. Как и в благословенной Западной Европе, оно рождается в значительной мере из цеховой солидарности: журналисты за своего, актеры тоже...

Но дальше - шире. Священники чувствуют, что будет враньем перед Богом раскрыть и прочитать Евангелие - и при этом громогласно умолчать о несправедливо осужденных. Учителя - провести урок о нравственности и патриотизме, о маленьком человеке в русской литературе и о причинах 1917 года и умолчать о том, что всё повторяется. Ученые - что нельзя заниматься любимой наукой лингвистикой и игнорировать, как от имени этой науки делают лживые экспертизы и людей ни за что сажают в тюрьму

И так далее.

Это уже не цеховая солидарность, но она растет из цеховой, и это нормально. Это прекрасно, на самом деле.

Другой вариант, конечно, что прилетят марсиане и подарят нам демократию швейцарского образца (а в той же Швейцарии в конце XVIII века еще ведьм казнили, чтоб вы знали, и там не сразу настало благоденствие).

Алексей Шабуров

Массовая общественная кампания с использованием соцсетей в надежде, что начальство одумается и смягчит приговор - это и есть настоящая апелляционная инстанция в современной системе российского правосудия.

Ну то есть реально общество на наших глазах создает институт обжалования решений суда в условиях, когда зафиксированные в законах механизмы не работают (не соответствуют представлениям общества о правосудии и справедливости).

По этому поводу можно грустить, можно иронизировать, можно восторгаться. Я скорее восторгаюсь.

Но восторг разделяют не все.

Василий Гатов

Может быть, у меня просто очень плохое настроение, самочувствие и вообще разлитие желчи (в отсутствии собственного родителя), но никаких "просветов в тучах", никаких шансов на улучшение ситуации с правами как отдельных человеков в России, так и вообще я не вижу. От заполнивших ленту моего Фейсбука одобрений солидарности, перепостов "вот еще один поддержал" и ожидания "помилования" и "послабления" мне только хуже.

Режим Путина слабый, трусливый и вороватый, но это не делает его безнадежным. Люди, являющиеся опорой режима - в самом широком смысле - не только прекрасно понимают, что они могут потерять даже не в случае смены этого режима, а просто "уступок", что лучше - и разумней - ждать от него 9 января, Хрустальной ночи и стадиона-конлагеря. Просто сейчас - еще - его "политическая компонента" колеблется в отношении возможности договориться и подкупить несогласных, но она еще достаточно влиятельна, чтобы время от времени отменять - через Путина лично - решения многочисленных и безумных "силовиков". Для которых, еще раз повторю - цепей нет, а терять более чем есть что.

"Вырывание" невиновных, незаконно осужденных людей из лап этой системы - это цепочка маленьких пирровых побед, и мы не знаем и не понимаем, в какой момент на чашах весов risk assessment "пирровых поражений" охранителей страх потерять доходы, собственность, безопасность превысит страх перед кровью (и её неизбежными последствиями).

Игорь Эйдман

Путинские репрессии развиваются по схеме: шаг назад, два шага вперед; вслед за небольшими тактическими отступлениями начинается новый виток посадок. Показательные освобождения нужны, чтобы успокоить людей; убедить их в том, что в действиях власти есть какая-то логика, даже справедливость: "у нас зря за политику в тюрьме долго не держат, вот Х. освободили же". Так было с освобождением Толоконниковой, Алехиной, Дадина, Голунова. Делается это, чтобы сбить протестную активность и усыпить бдительность общества, таким образом подготовив почву для дальнейшего ужесточения репрессий.

В этой ситуации логичнее не зацикливаться на каких-то конкретных персонах, а требовать освобождения всех политзаключенных.