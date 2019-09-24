Верховный суд Великобритании постановил, что решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель было незаконным, сообщает Би-би-си. За проголосовали все члены коллегии из 11 судей.

В постановлении суда говорится, что решение Джонсона, формально одобренное королевой, не имеет никакой юридической силы и парламент может собраться в любой момент. Решение об этом должны принять спикеры обеих палат.

Оппоненты Джонсона подали в суд, обвиняя премьера в том, что он стремится помешать парламенту обсуждать вопрос о Брекзите. Суд фактически согласился с их аргументацией.

Председатель Верховного суда леди Хейл объявила, что правительство не предъявило никаких разумных объяснений, зачем ему понадобилось приостанавливать работу парламента на пять недель перед запланированным выходом страны из Евросоюза. Обычный срок приостановки работы – несколько дней.

Председатель Верховного суда леди Хейл заявила, что приостановка работы парламента мешала депутатам исполнять их конституционные обязанности и повлияла на фундаментальные основы демократии в стране.