Верховный суд Великобритании постановил, что решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель было незаконным, сообщает Би-би-си. За проголосовали все члены коллегии из 11 судей.
В постановлении суда говорится, что решение Джонсона, формально одобренное королевой, не имеет никакой юридической силы и парламент может собраться в любой момент. Решение об этом должны принять спикеры обеих палат.
Оппоненты Джонсона подали в суд, обвиняя премьера в том, что он стремится помешать парламенту обсуждать вопрос о Брекзите. Суд фактически согласился с их аргументацией.
Председатель Верховного суда леди Хейл объявила, что правительство не предъявило никаких разумных объяснений, зачем ему понадобилось приостанавливать работу парламента на пять недель перед запланированным выходом страны из Евросоюза. Обычный срок приостановки работы – несколько дней.
Председатель Верховного суда леди Хейл заявила, что приостановка работы парламента мешала депутатам исполнять их конституционные обязанности и повлияла на фундаментальные основы демократии в стране.
- Работа Палаты общин была приостановлена на пять недель 16 сентября, по решению правительства Бориса Джонсона. Оппозиция заявила, что Джонсон пытается лишить парламент голоса накануне Брекзита, назначенного на 31 октября. Правительство отрицало это.
- Перед уходом на вынужденные каникулы депутаты приняли закон, обязывающий премьер-министра просить Евросоюз об отсрочке Брекзита в случае, если Лондону не удастся договориться об условиях соглашения о выходе из ЕС. В сообщении канцелярии премьер-министра 16 сентября было сказано, что он не собирается просить об отсрочке.
- Великобритания должна была выйти из Евросоюза, согласно итогам референдума 2016 года, ещё 29 марта. Парламент трижды отвергал предложенные для голосования проекты соглашений с ЕС, достигнутые предшественником Джонсона на посту премьера, Терезой Мэй. Три проваленных голосования привели к отставке Мэй.
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