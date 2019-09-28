Ислам и война в Сирии. Эфир в 19:32

Чем вдохновляются военные действия в Сирии: борьбой за свободу, за ислам, за православие? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят востоковеды Тауфик Ибрагим и Григорий Лукьянов. Эфир в 19:32.
Чем вдохновляются военные действия в Сирии: борьбой за свободу, за ислам, за православие? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят востоковеды Тауфик Ибрагим и Григорий Лукьянов. Эфир в 19:32.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.