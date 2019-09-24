Польша не выдала РФ банкира из-за его членства в Свидетелях Иеговы

В Польше суд отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента "Пробизнесбанка" Ярослава Алексеева. Об этом сообщает местный телеканал TVP Info. Решение суда пока не вступило в силу и может быть оспорено.

В России, по мнению суда, могут быть нарушены права Алексеева, в частности, его могут подвергнуть пыткам. Судья особенно подчеркнула, что Алексеев – член религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана в России экстремистской и запрещена. Она пояснила, что последователей организации в стране преследуют и "обращаются с ними хуже, чем с другими заключенными". По её словам, выдача Ярослава Алексеева Москве недопустима по нормам международного и польского права.

Ярослава Алексеева задержали польские пограничники в феврале 2019 года после объявления его в международный розыск. Бизнесмена арестовали, но позднее отпустили под залог и подписку о невыезде.

В России бизнесмена Ярослава Алексеева обвиняют в хищении в особо крупном размере. Он заочно арестован решением суда от 2017 года. По версии следствия, Алексеев вместе с председателем правления "Пробизнесбанка" Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым в 2014-2015 годах незаконно присвоили более двух миллиардов рублей, выдавая кредиты фиктивным компаниям.

Одна из обвиняемых по этому делу получила 3,5 года колонии. Леонтьев и Железняк также заочно арестованы, они находятся за границей.