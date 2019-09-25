Зеленский ждёт "тёплой" встречи с Трампом в Нью-Йорке

В Нью-Йорке сегодня, как ожидается, состоится встреча президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она станет первой встречей двух лидеров, ранее они общались только по телефону.

Именно телефонный разговор между Трампом и Зеленским 25 июля вызвал в Соединённых Штатах громкий скандал и стал поводом для начала формального расследования действий Трампа в Палате представителей Конгресса, которое может привести к процедуре импичмента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он в разговоре с украинским президентом требовал от него начать расследование против своего возможного соперника на выборах президента США 2020 года - Джо Байдена.

Трамп отрицает обвинения и заявил, что в среду будет опубликована полная расшифровка его разговора с Зеленским. Президент США написал в твиттере, что украинская сторона дала на это согласие. Зеленский в комментарии CNN сказал, что его разговор с Трампом был "конфиденциальным", а на вопрос о том, не возражает ли он против публикации его расшифровки, ответил: "увидим".

Владимир Зеленский прибыл в США накануне. Сегодня он выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это его первая поездка в Соединённые Штаты в должности президента Украины.

В интервью "Голосу Америки" президент Украины заявил: "Мы уважаем президента Соединённых Штатов" и добавил, что ждёт "тёплой" встречи с Трампом. На вопрос о том, что ожидает Украина от США, Зеленский сказал, что ожидает поддержки: "Хочется просто, чтобы Соединенные Штаты всегда поддерживали Украину и курс Украины в ее борьбе с агрессией и войной".

Отвечая на вопрос о скандале, который разгорелся в связи с его разговором с Дональдом Трампом, Зеленский сказал: "Ничего страшного... Мы – независимая страна, мы ко всему готовы".

Журналистам российских телеканалов также удалось задать несколько вопросов президенту Украины. Зеленский заявил им, что на него никто не может оказывать давление, и что ничего просить у Трампа он не будет: "Украина ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь".

Источник ТАСС сообщил, что Зеленский в Нью-Йорке в кулуарах ООН встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Украинская сторона пока официально не подтвердила факт встречи.

Президент Украины также провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.