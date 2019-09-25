"Пусть едут в Ялту". Российская делегация в ООН осталась без виз США

24 сентября российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым должна была лететь в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Но ни одному из членов делегации, кроме собственно Сергея Лаврова, не удалось получить необходимую для этой поездки визу США. В их числе - глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев:

Сергей Лавров назвал эту ситуацию "позором". Пресс-секретарь МИД Мария Захарова разразилась в Фейсбуке серией возмущенных постов: она утверждает, что документы на визы были поданы вовремя, и обвиняет США в "пренебрежении правами суверенных государств" и "неспособности выполнять свои правовые обязательства".

По мнению ряда комментаторов, отказ в выдаче виз может быть ответом на дипломатический скандал, разразившийся в 2018 году, когда Россия выслала из страны 60 американских дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов, последовавшую за отравлением Скрипалей.

Георгий Бовт

Сначала высылают сотни сотрудников посольства США,потом возмущаются,что нашей делегации в ООН виз не досталось. Так простые граждане РФ уже давно не могут этих виз получить. Этого никого в МИД особо не беспокоило. Надо вернуть всех дипсотрудников взад. И наших в Америку, и американских сюда. И закончить эту <ерунду>.

Константин Завражин

Через консульство в Грузии надо было оформлять. Работать в Москве некому. Сами виноваты. За что боролись. Пусть в Ялту съездят лучше, отдохнут от дел тяжких.

Комментаторы патриотического склада поддерживают Марию Захарову и настаивают на том, что отказывать в визах США не имели права.​

Федор Кравченко

Отказывать в визах - суверенное право каждой страны, кроме США, когда дело касается поездок в ООН, так как страны согласились разместить штаб-квартиру в Нью-Йорке с этим условием. Мало людей - пусть выкручиваются. Пусть те, кто остался - не визовые чуваки, а кто тогда, садовники? - сядут за столики и нарисуют визы

Максим Юсин

Американцы взяли на вооружение тактику мелких пакостей. Для великой державы это как минимум несолидно.

​Сергей Марков

США не выдали визы российским депутатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Это явное злоупотребление тем, что ООН в США и нарушение обязательств США. Давно надо переводить ООН из далёкой Америки в Евразию. В центр мира. Куда? Лучше всего в Грецию. Это родина демократии. Можно в Австрию. Маленькая нейтральная страна. Можно в Стамбул. Столица 3х цивилизаций. Место где встречаются Европа и Азия. Христианство и ислам. Афины.

Сергей Латышев в колонке на сайте телеканала "Царьград" заявил, что налицо попытки США "деморализовать российскую элиту":

Единственная цель американского хамского выпада – деморализовать, смутить, заставить суетиться представителей российской элиты, припугнуть её. «Эй вы, смотрите, прекращайте испытывать наше терпение, выкидывайте поскорее белый флаг. Иначе мы лишим вас той жизни, к которой вы так привыкли, и сделаем жизнь вашего народа такой тяжёлой, что он обратится против вас. Это мы решаем, кто там у вас элита, и кто не будет нас слушаться и плясать под нашу дудку –пеняйте на себя». Вот такое послание отправлено Вашингтоном Москве. И достойного ответа на него мы пока не видим. А ведь давно пора бы уже и определиться.

Критики Кремля между тем злорадствуют.

Андрей Шипилов

Выглядит как хорошая и приятная новость.



Но не всё так однозначно. Я этих, подсанкционных, которым запрещён въезд в Евросоюз, постоянно встречаю тут на Кипре.



Потому что, каждому, кто в санкционных списках, российский МИД выдал заграгпаспорта на другие фамилии, и они по-прежнему свбодно разъезжают по миру.



Да, на сессию ООН не получится , там надо под своей фамилией. И хоть это отрадно.



Но в целом санкции не мешают им делать свои дела за границей. Тем более что германское консульство в Москве шлёпает визы в такие липовые паспорта практически на потоке.

Многие особенно рады тому, что в США не пустили председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого сразу несколько журналисток обвиняли в прошлом году в сексуальных домогательствах. Для сенатора это никаких последствий не имело - не считая того, что слово "зайчутка", с которым он обратился к одной из девушек, приклеилось к нему намертво.

Ирина Меркулова

Плохо, когда не выдают визы, в том числе - членам делегаций, но сегодня прямо ни в какие ворота. Зайчутка Слуцкий не поедет на Генассамблею. Как же после этого решать мировые проблемы?

Николай Травкин

Не пустили члена СФ тов. Косачёва и депутата ГД тов. Слуцкого на заседание Ассамблеи ООН. Визы им американцы не дали. И правильно, что не дали! Их и здесь то, у себя дома стыдно слушать, а там на весь мир позорить будут. Вдобавок, этот второй, ну, который «зайчутка», не дай бог кого за промежность ещё прихватит. Сраму с ними не оберёшься, хорошо, что визы не дали.

СерпомПо

Фактический отказ США в визах Константину Косачеву и Леониду Слуцкому - главам двух международных комитетов российского парламента, не является скандальным. Как это пытается представить МИД России.



Скандально иное – когда главы двух международных комитетов парламента России помещены под международные санкции и, тем не менее, сохраняют свои посты. К тому же глава международного комитета Госдумы Слуцкий сохранил свой пост, несмотря на то, что был обвинен в сексуальных домогательствах к журналистам. Ни Госдума, ни компетентные российские органы не провели эффективного расследования.



Есть, однако, другой, самый важный вопрос – зачем нам, россиянам, оплачивать из наших налогов поездку на Ассамблею ООН Косачева и Слуцкого? Для чего они нам там – в Новом Йорке нужны? Что такого они привнесут в работу российской делегации? Там уже есть дипкрепыш Небензя. Опять же Лавров. Им любая задача по плечу. Как два пальца. Им все божья роса.



У нас система устроена Путиным так, что главы международных комитетов Госдумы и Соафеда, как и сам парламент – ничто. Они не играют самостоятельной роли.



Когда у них была своя позиция? По какому вопросу они оппонировали Путину и правительству? Аннексия Крыма? Ввод войск в Сирию? Ликвидация договора о ракетах?



Всегда и во всем Слуцкий, Косачев, их комитеты, Дума и Совет Федерации «брали под козырек» и, словно исполнительные поручики, кричали наверх: «Так точно, Ваше Превосхоительство! Будет исполнено!».



Сидите теперь в Москве, Косачев и Слуцкий, смотрите Ассамблею ООН по телеку. Есть вы там или нет, нам, российскому народу все равно. Это только ваша проблема, что вас американцы не пустили – не наша.

Однако реакция российских властей намекает на то, что без "ответки" здесь не обойдется. Дмитрий Песков сообщил, что российское посольство в Вашингтоне уже "принимает меры". В Сети строят предположения, какими они могли бы быть.

Кирилл Урванцев

Если нам не дали визы, мы устроим им сюрпризы, прилетят "зайчули" эти к ним на ядерной ракете!

Многие дальновидные комментаторы сразу сделали вывод, что "сюрпризы" могут коснуться главным образом россиян.

Аркадий Янковский

Американцы вовремя не дали визы Косачеву, Слуцкому и прочей околодипломатической шушере для поездки в ООН. Россия заявила, что ответит асимметрично...

Это значит, что наверняка лупанут по нам. Вырубят CNN или запретят презентации американских университетов здесь. Воронеж должен ответить!

Дочери господ Лаврова и Пескова при этом, разумеется, отозваны на родину не будут...

Это было бы слишком жестоко!

И действительно, один из вариантов того, как лучше "разбомбить Воронеж", появился сразу же: зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в ответ на "столь вопиющий дипломатический укол" можно, например, отменить в России лотерею на получение Green Card. "Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", - уточнил Чепа.​

Строго говоря, запретить лотерею Green Card российские власти никак не могут - она проводится в США, и участвовать в ней можно в том числе онлайн. "Известия" предполагают, что Россия могла бы разве что ограничить доступ к сайту, на котором проводится регистрация участников лотереи, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов. Но в Сети уже множатся возмущенные комментарии.

Дабл Ять

Список Магницкого — закон Димы Яковлева

Первый пакет санкций — давим хамон трактором

Не дали визу Слуцкому — запрет лотереи гринкарт



В любой непонятной ситуации — бомбим Воронеж.

Николай Травкин

США не дали визы Слуцкому и Косачёву. В ГД придумали месть: ограничить россиянам возможность выезда в Америку по лотерее грин-карт.

Чувствуете разницу?

У них: мы не впустим вас сюда.

У нас: мы не выпустим вас отсюда!

Мышь в овощном

Наши парламентарии в очередной раз наглядно демонстрируют, что в их картине мира пребывание в России есть форма наказания родившегося здесь индивида, которую можно дополнительно ужесточить, лишив его права на выезд за рубеж.

Представитель Госдепартамента США заявил Радио Свобода, что визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с американским законодательством. В ведомстве подчеркнули, что оценивают каждое заявление на получение визы в соответствии с существующими законами и обязательствами.