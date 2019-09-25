"Пусть едут в Ялту". Российская делегация в ООН осталась без виз США

24 сентября российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым должна была лететь в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Но ни одному из членов делегации, кроме собственно Сергея Лаврова, не удалось получить необходимую для этой поездки визу США. В их числе - глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев:
Сергей Лавров назвал эту ситуацию "позором". Пресс-секретарь МИД Мария Захарова разразилась в Фейсбуке серией возмущенных постов: она утверждает, что документы на визы были поданы вовремя, и обвиняет США в "пренебрежении правами суверенных государств" и "неспособности выполнять свои правовые обязательства".
По мнению ряда комментаторов, отказ в выдаче виз может быть ответом на дипломатический скандал, разразившийся в 2018 году, когда Россия выслала из страны 60 американских дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов, последовавшую за отравлением Скрипалей.
Сначала высылают сотни сотрудников посольства США,потом возмущаются,что нашей делегации в ООН виз не досталось. Так простые граждане РФ уже давно не могут этих виз получить. Этого никого в МИД особо не беспокоило. Надо вернуть всех дипсотрудников взад. И наших в Америку, и американских сюда. И закончить эту <ерунду>.
Через консульство в Грузии надо было оформлять. Работать в Москве некому. Сами виноваты. За что боролись. Пусть в Ялту съездят лучше, отдохнут от дел тяжких.
Комментаторы патриотического склада поддерживают Марию Захарову и настаивают на том, что отказывать в визах США не имели права.
Отказывать в визах - суверенное право каждой страны, кроме США, когда дело касается поездок в ООН, так как страны согласились разместить штаб-квартиру в Нью-Йорке с этим условием. Мало людей - пусть выкручиваются. Пусть те, кто остался - не визовые чуваки, а кто тогда, садовники? - сядут за столики и нарисуют визы
Американцы взяли на вооружение тактику мелких пакостей. Для великой державы это как минимум несолидно.
США не выдали визы российским депутатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Это явное злоупотребление тем, что ООН в США и нарушение обязательств США. Давно надо переводить ООН из далёкой Америки в Евразию. В центр мира. Куда? Лучше всего в Грецию. Это родина демократии. Можно в Австрию. Маленькая нейтральная страна. Можно в Стамбул. Столица 3х цивилизаций. Место где встречаются Европа и Азия. Христианство и ислам. Афины.
Сергей Латышев в колонке на сайте телеканала "Царьград" заявил, что налицо попытки США "деморализовать российскую элиту":
Единственная цель американского хамского выпада – деморализовать, смутить, заставить суетиться представителей российской элиты, припугнуть её. «Эй вы, смотрите, прекращайте испытывать наше терпение, выкидывайте поскорее белый флаг. Иначе мы лишим вас той жизни, к которой вы так привыкли, и сделаем жизнь вашего народа такой тяжёлой, что он обратится против вас. Это мы решаем, кто там у вас элита, и кто не будет нас слушаться и плясать под нашу дудку –пеняйте на себя». Вот такое послание отправлено Вашингтоном Москве. И достойного ответа на него мы пока не видим. А ведь давно пора бы уже и определиться.
Критики Кремля между тем злорадствуют.
Выглядит как хорошая и приятная новость.
Но не всё так однозначно. Я этих, подсанкционных, которым запрещён въезд в Евросоюз, постоянно встречаю тут на Кипре.
Потому что, каждому, кто в санкционных списках, российский МИД выдал заграгпаспорта на другие фамилии, и они по-прежнему свбодно разъезжают по миру.
Да, на сессию ООН не получится , там надо под своей фамилией. И хоть это отрадно.
Но в целом санкции не мешают им делать свои дела за границей. Тем более что германское консульство в Москве шлёпает визы в такие липовые паспорта практически на потоке.
Многие особенно рады тому, что в США не пустили председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого сразу несколько журналисток обвиняли в прошлом году в сексуальных домогательствах. Для сенатора это никаких последствий не имело - не считая того, что слово "зайчутка", с которым он обратился к одной из девушек, приклеилось к нему намертво.
Плохо, когда не выдают визы, в том числе - членам делегаций, но сегодня прямо ни в какие ворота. Зайчутка Слуцкий не поедет на Генассамблею. Как же после этого решать мировые проблемы?
Не пустили члена СФ тов. Косачёва и депутата ГД тов. Слуцкого на заседание Ассамблеи ООН. Визы им американцы не дали. И правильно, что не дали! Их и здесь то, у себя дома стыдно слушать, а там на весь мир позорить будут. Вдобавок, этот второй, ну, который «зайчутка», не дай бог кого за промежность ещё прихватит. Сраму с ними не оберёшься, хорошо, что визы не дали.
Фактический отказ США в визах Константину Косачеву и Леониду Слуцкому - главам двух международных комитетов российского парламента, не является скандальным. Как это пытается представить МИД России.
Скандально иное – когда главы двух международных комитетов парламента России помещены под международные санкции и, тем не менее, сохраняют свои посты. К тому же глава международного комитета Госдумы Слуцкий сохранил свой пост, несмотря на то, что был обвинен в сексуальных домогательствах к журналистам. Ни Госдума, ни компетентные российские органы не провели эффективного расследования.
Есть, однако, другой, самый важный вопрос – зачем нам, россиянам, оплачивать из наших налогов поездку на Ассамблею ООН Косачева и Слуцкого? Для чего они нам там – в Новом Йорке нужны? Что такого они привнесут в работу российской делегации? Там уже есть дипкрепыш Небензя. Опять же Лавров. Им любая задача по плечу. Как два пальца. Им все божья роса.
У нас система устроена Путиным так, что главы международных комитетов Госдумы и Соафеда, как и сам парламент – ничто. Они не играют самостоятельной роли.
Когда у них была своя позиция? По какому вопросу они оппонировали Путину и правительству? Аннексия Крыма? Ввод войск в Сирию? Ликвидация договора о ракетах?
Всегда и во всем Слуцкий, Косачев, их комитеты, Дума и Совет Федерации «брали под козырек» и, словно исполнительные поручики, кричали наверх: «Так точно, Ваше Превосхоительство! Будет исполнено!».
Сидите теперь в Москве, Косачев и Слуцкий, смотрите Ассамблею ООН по телеку. Есть вы там или нет, нам, российскому народу все равно. Это только ваша проблема, что вас американцы не пустили – не наша.
Однако реакция российских властей намекает на то, что без "ответки" здесь не обойдется. Дмитрий Песков сообщил, что российское посольство в Вашингтоне уже "принимает меры". В Сети строят предположения, какими они могли бы быть.
Если нам не дали визы, мы устроим им сюрпризы, прилетят "зайчули" эти к ним на ядерной ракете!
Многие дальновидные комментаторы сразу сделали вывод, что "сюрпризы" могут коснуться главным образом россиян.
Американцы вовремя не дали визы Косачеву, Слуцкому и прочей околодипломатической шушере для поездки в ООН. Россия заявила, что ответит асимметрично...
Это значит, что наверняка лупанут по нам. Вырубят CNN или запретят презентации американских университетов здесь. Воронеж должен ответить!
Дочери господ Лаврова и Пескова при этом, разумеется, отозваны на родину не будут...
Это было бы слишком жестоко!
И действительно, один из вариантов того, как лучше "разбомбить Воронеж", появился сразу же: зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в ответ на "столь вопиющий дипломатический укол" можно, например, отменить в России лотерею на получение Green Card. "Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", - уточнил Чепа.
Строго говоря, запретить лотерею Green Card российские власти никак не могут - она проводится в США, и участвовать в ней можно в том числе онлайн. "Известия" предполагают, что Россия могла бы разве что ограничить доступ к сайту, на котором проводится регистрация участников лотереи, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов. Но в Сети уже множатся возмущенные комментарии.
Список Магницкого — закон Димы Яковлева
Первый пакет санкций — давим хамон трактором
Не дали визу Слуцкому — запрет лотереи гринкарт
В любой непонятной ситуации — бомбим Воронеж.
США не дали визы Слуцкому и Косачёву. В ГД придумали месть: ограничить россиянам возможность выезда в Америку по лотерее грин-карт.
Чувствуете разницу?
У них: мы не впустим вас сюда.
У нас: мы не выпустим вас отсюда!
Наши парламентарии в очередной раз наглядно демонстрируют, что в их картине мира пребывание в России есть форма наказания родившегося здесь индивида, которую можно дополнительно ужесточить, лишив его права на выезд за рубеж.
Представитель Госдепартамента США заявил Радио Свобода, что визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с американским законодательством. В ведомстве подчеркнули, что оценивают каждое заявление на получение визы в соответствии с существующими законами и обязательствами.
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