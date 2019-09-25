Суд оставил Жукова под домашним арестом, а Раджабова – в СИЗО

Басманный районный суд Москвы продлил на два месяца домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому по "московскому делу", и содержание под стражей другому обвиняемому, Самариддину Раджабову.
Судья Наталья Дударь согласилась с доводами следствия о том, что на свободе они могут "продолжить заниматься преступной деятельностью или уничтожить доказательства". Кроме того, обвинение указывало на необходимость провести дополнительные следственные действия.
Во время судебного заседания Раджабов заявил, что за те два месяца, что он находится в СИЗО, с ним не проводили вообще никаких следственных действий. Адвокаты обвиняемого просили перевести его либо под домашний арест, либо под подписку о невыезде. В свою очередь, защита Жукова просила снять с него домашний арест под денежный залог.
Изначально Жукова и Раджабова обвиняли в участии в массовых беспорядках в центре Москвы, а Раджабова отдельно ещё и в покушении на насилие к представителю власти за бросок пластиковой бутылки в сторону полицейских. Позже Следственный комитет снял обвинение с Жукова, но завёл на него другое уголовное дело - по статье "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Они якобы содержаться в видеороликах, которые Жуков записывал и выкладывал на своём канале в YouTube. Оба обвиняемых вину не признают.
- 27 июля, по итогам несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы, Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В СМИ их называют "московским делом".
- Следствие арестовало 16 человек. Позднее дела против некоторых из них закрыли, а некоторым уже вынесли обвинительные приговоры: Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам лишения свободы, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева – к трём годам, Данилу Беглеца – к двум. Кроме того, к четырём годам колонии приговорили активиста Константина Котова – его обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий за несколько одиночных пикетов в поддержку политзаключённых, и к трём с половиной годам – актёра кино Павла Устинова за якобы вывихнутое сотруднику Росгвардии плечо. Позже Устинова под давлением общественности и вступившихся за него коллег перевели из СИЗО под подписку о невыезде.
- В поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили сотни деятелей культуры и общественных деятелей, учителей, студентов, врачей, журналистов, священников Русской православной церкви, людей других профессий. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел откровенно сфабрикованными.
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