Международная организация "Репортёры без границ" осудила уголовное преследование российской журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма. В распространенном в среду пресс-релизе говорится, что Прокопьева "всего лишь выполняла свою работу".
"Совершенно возмутительно видеть с каким остервенением ею занимаются следователи", – заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир. По его словам, дело в отношении Прокопьевой является попыткой запугать журналистское сообщество России. Организация призвала журналистов к мобилизации в защиту коллеги.
Накануне президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай осудил уголовное преследование Прокопьевой. Он назвал неприемлемым преследование журналистки за выражение личного мнения.
В минувшую пятницу стало известно о том, что следователи предъявили Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма. Соответствующая уголовная статья предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет. Прокопьева не признаёт вины. Следствие взяло с неё подписки о невыезде и неразглашении связанной со следствием информации. По данным адвоката Прокопьевой Татьяны Мартыновой, правоохранительные органы уже на этой неделе могут объявить об окончании расследования и предоставить материалы дела защите для ознакомления.
- Светлана Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. Прокопьева стала лауреатом стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2018 год, учреждённой Русской службой Радио Свобода.
- В феврале 2019 года в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В её квартире прошёл обыск. Поводом для уголовного преследования журналистки стали её рассуждения о поступке 17-летнего подростка, который в ноябре 2018 года взорвал самодельное устройство у входа в здание архангельского управления ФСБ и погиб. По мнению Прокопьевой, этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.
- В поддержку Светланы Прокопьевой и в защиту свободы выражения мнения выступили журналисты, международные правозащитные организации, многие политики и общественные деятели в России и других странах.
- В Европейский суд по правам человека уже поступила жалоба Прокопьевой на нарушение её прав журналиста. В обращении, в частности, подчёркивается, что изъятие личного оборудования при обыске в квартире журналистки поставило под угрозу конфиденциальность её источников информации.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.