Международная организация "Репортёры без границ" осудила уголовное преследование российской журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма. В распространенном в среду пресс-релизе говорится, что Прокопьева "всего лишь выполняла свою работу".

"Совершенно возмутительно видеть с каким остервенением ею занимаются следователи", – заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир. По его словам, дело в отношении Прокопьевой является попыткой запугать журналистское сообщество России. Организация призвала журналистов к мобилизации в защиту коллеги.

Накануне президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай осудил уголовное преследование Прокопьевой. Он назвал неприемлемым преследование журналистки за выражение личного мнения.

В минувшую пятницу стало известно о том, что следователи предъявили Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма. Соответствующая уголовная статья предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет. Прокопьева не признаёт вины. Следствие взяло с неё подписки о невыезде и неразглашении связанной со следствием информации. По данным адвоката Прокопьевой Татьяны Мартыновой, правоохранительные органы уже на этой неделе могут объявить об окончании расследования и предоставить материалы дела защите для ознакомления.