Комикессы и шутки про парней – что такое фем-стендап в России

Отсутствие сексистских шуток, четкое обозначение границ и предоставление голоса "комикессам" – то, что отличает женский стендап от обычного. Выступления у открытого микрофона прошли в Москве 14 сентября на фестивале уличной культуры и веганства Urban Vegan Fest. Следующее мероприятие намечено на 7 октября в баре Punk Fiction.

Женский стендап – одна из инициатив Российского феминистского объединения (РФО) "Она". Проект появился в 2016 году и тогда был ориентирован только на феминистскую повестку. "На первых вечерах все участницы были феминистками. При этом они не очень понимали, что такое стендап, и выходили на сцену, чтобы рассказать истории из жизни", – вспоминает руководительница РФО "Она" Кира Соловьева.

Изначально проект был нацелен на то, чтобы помочь девушкам попасть на сцену. В России и на любительском, и на профессиональном уровне мужчин-стендаперов намного больше. Женщинам сложно заявить о себе.

Шутки могут быть корректными и при этом смешными

Не все участницы проекта разделяют феминистские ценности. Чтобы заявить о себе со сцены, достаточно просто заранее сообщить об этом организаторам. Иногда слово дают даже тем, кто почувствовал желание поделиться своими штуками прямо во время мероприятия. Никакой цензуры, предварительного просмотра шуток или наказаний за неуместные высказывания нет, но организаторы стараются обсуждать спорные моменты после выступлений.

"Мейнстримный стендап, где выступают и мужчины, и женщины, обычно пропитан хейтспичем или дискриминационными шутками. Когда мы создавали наш проект, мы хотели это изменить. Хотели показать, что шутки могут быть корректными, адекватными и при этом смешными", – рассказывает Соловьева.

Но создавать такие шутки получается не всегда. "Несмотря на то что это долгий процесс, мы не хотим двигаться вперед с помощью запретов. Важно, чтобы участницы сами осознали, какие шутки не очень приемлемы, и учились их корректировать", – говорит руководительница РФО "Она".

Женский стендап предоставляет возможность говорить на важные феминистские темы, подавая их в легкой развлекательной форме. Для организаторов важно ориентироваться не только на тех, кто эти идеи уже разделяет, но и на тех, кто ничего о феминизме не слышал.

"Одно из направлений нашей деятельности – просветительство. Благодаря в том числе стендапам мы можем его осваивать. Замыкаться мы не хотим и точно не будем. Уходить в какое-то подполье, чтобы делать междусобойчики, – это точно не наш путь", – подчеркивает Соловьева.

Хорошие шутки не могут быть абсолютно безобидными



Этой же позиции придерживается организатор женского стендапа Мария Щербакова. Она считает одним из важнейших достижений инициативы то, что женский стендап не оказался обособлен от мейнстримного. Он существует все еще внутри этой культуры.

"Ребра Евы" <петербургский феминистский проект> тоже пробовали создавать женский стендап, но там шутки проходили через жесткую редактуру, поэтому получалось не сильно смешно. У нас же упор делается именно на юмор. Женский стендап – это, конечно, и феминистическое мероприятие, но в большей степени оно все же про хорошие шутки, которые не могут быть абсолютно безобидными. Это вытекает из самой конструкции шутки", – говорит Щербакова.

При этом именно в формате женского стендапа девушки чаще всего пытаются через шутки донести какую-то позицию или вложить в них активистский посыл. На открытых микрофонах, где выступают и мужчины, и женщины, аудитория не такая лояльная, поэтому сделать это сложнее.

В итоге женский стендап стал для начинающих комиков возможностью впервые выйти на сцену, а для более опытных – площадкой для того, чтобы опробовать свои новые шутки. "Сейчас у нас мощная команда: у многих участниц есть опыт выступления на телевидении, кто-то уже работал в стендап-проектах и понимает, как писать шутки и строить выступления", – с гордостью рассказывает Щербакова.

Например, в проекте участвует артистка и комик Аля Кокушкина. "В смешанный стендап попасть сложно. Я выступаю и в женском, и в обычном, но аудитория на женском мне нравится гораздо больше. Здесь принимают даже минимальную шутку", – рассказывает Кокушкина.

Это связано с тем, что аудитория женского стендапа моложе. На выступления приходят девушки от 16 до 25 лет. "На смешанные стендапы приходят в основном более взрослые девушки с парнями. Они боятся рядом с ними показаться глупыми, поэтому уже не смеются над всем подряд", – говорит Кокушкина.

Задача стендапа – вынести женские шутки "из кухни" на всеобщее обозрение



Идеи феминизма она не разделяет и не понимает, почему они стали так популярны в последнее время. По ее словам, права у мужчин и женщин и так равны. "Я всегда жила, руководствуясь идеями равноправия, но феминизмом это никогда не называла", – добавляет участница стендапа.

Она шутит чаще всего про своего парня, про себя и свою работу. Шутить про парней умеют практически все девушки. Задача женского стендапа – вынести эти женские шутки "из кухни" на всеобщее обозрение.

Шутить на политические темы женщинам сложнее, уверена Аля Кокушкина. "Обычно это лучше получается у мужчин. Однако это не какая-то мужская привилегия. Любая женщина может научиться так шутить и обязательно будет делать это через несколько лет, если захочет", – считает Кокушкина.