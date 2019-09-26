Жалоба сотрудника спецслужб на переговоры Трампа и Зеленского рассекречена

Вашингтон рассекретил жалобу сотрудника американских спецслужб на телефонные переговоры президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Она может быть опубликована в четверг. Это обращение стало поводом для начала политического скандала, который может привести к попытке импичмента Трампа.

О рассекречивании жалобы сообщил в твиттере конгрессмен от Юты Крис Стюарт. О возможной публикации документа CNN рассказали три источника, знакомых с ситуацией.

По данным телеканала, документ на 10-12 страницах доставлен в здание Конгресса США, где с текстом ознакомились члены Палаты представителей. Демократы-члены палаты обсуждают вопрос начала процедуры импичмента президенту Трампу, запуск которой анонсировала глава демократического большинства Нэнси Пелоси.

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