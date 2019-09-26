Подозреваемый в убийстве в Берлине россиянин может быть осуждённым сотрудником российской милиции

Подозреваемый в убийстве бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине россиянин может оказаться бывшим майором российской милиции, приговорённым к 24 годам лишения свободы. Он до сих пор должен находиться в колонии в Подмосковье. Об этом пишет в своём расследовании газета The New York Times.

23 августа в центре Берлина был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Он был застрелен из пистолета с глушителем человеком в парике. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Следствие предполагает, что он въехал на территорию Евросоюза по паспорту, выданному на чужое имя, его настоящая личность до сих пор не выявлена.

После задержания подозреваемого, следствие получило анонимное сообщение о его личности. Журналисты газеты предполагают, что информация из сообщения может быть правдивой.

Согласно информации, отправленной следователям на плохом английском языке по электронной почте, задержанный в Берлине россиянин — бывший старший оперуполномоченный ГУВД Санкт-Петербурга, майор милиции Владимир Степанов. В 2005 году он был приговорён Мосгорсудом к 24 годам лишения свободы за убийство гендиректора концерна "Проммашинструмент" Елены Нещерет и приобретение, хранение и сбыт боеприпасов.

Согласно материалам суда, Степанов сотрудничал с преступной группировкой, организовавшей убийство Нещерет и генерального директора оборонного концерна "Алмаз-Антей", занимающегося разработкой комплексов противовоздушной обороны.

Степанов с сообщником убили Нещерет на выходе из её дома, имитируя бытовое ограбление. При этом он использовал наградной нож, полученный им за участие в боевых действиях в Чечне. Журналист газеты попросил эксперта европейской полиции, специализирующегося на распознавании лиц, сравнить фотографию задержанного в Берлине с фотографией Степанова. Он ответил, что с вероятностью 90 процентов — это один человек.

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