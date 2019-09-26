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Подозреваемый в убийстве в Берлине россиянин может быть осуждённым сотрудником российской милиции

Подозреваемый в убийстве в Берлине

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Подозреваемый в убийстве бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине россиянин может оказаться бывшим майором российской милиции, приговорённым к 24 годам лишения свободы. Он до сих пор должен находиться в колонии в Подмосковье. Об этом пишет в своём расследовании газета The New York Times.

23 августа в центре Берлина был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Он был застрелен из пистолета с глушителем человеком в парике. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Следствие предполагает, что он въехал на территорию Евросоюза по паспорту, выданному на чужое имя, его настоящая личность до сих пор не выявлена.

/**/ /**/ /**/ Вадим Соколов
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После задержания подозреваемого, следствие получило анонимное сообщение о его личности. Журналисты газеты предполагают, что информация из сообщения может быть правдивой.

Согласно информации, отправленной следователям на плохом английском языке по электронной почте, задержанный в Берлине россиянин — бывший старший оперуполномоченный ГУВД Санкт-Петербурга, майор милиции Владимир Степанов. В 2005 году он был приговорён Мосгорсудом к 24 годам лишения свободы за убийство гендиректора концерна "Проммашинструмент" Елены Нещерет и приобретение, хранение и сбыт боеприпасов.

/**/ /**/ /**/ Зелимхан Хангошвили
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Согласно материалам суда, Степанов сотрудничал с преступной группировкой, организовавшей убийство Нещерет и генерального директора оборонного концерна "Алмаз-Антей", занимающегося разработкой комплексов противовоздушной обороны.

Степанов с сообщником убили Нещерет на выходе из её дома, имитируя бытовое ограбление. При этом он использовал наградной нож, полученный им за участие в боевых действиях в Чечне. Журналист газеты попросил эксперта европейской полиции, специализирующегося на распознавании лиц, сравнить фотографию задержанного в Берлине с фотографией Степанова. Он ответил, что с вероятностью 90 процентов — это один человек.

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