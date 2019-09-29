"Сзади стоят Путин и Сурков". Кто финансирует мемориал в урочище Бабий Яр

29 сентября – годовщина начала массовых расстрелов евреев в киевском урочище Бабий Яр, происходивших на протяжении всего времени оккупации Киева во время Второй мировой войны с 1941-го по 1943 годы. В этом году эта дата ознаменовалась очередным витком споров вокруг намерения построить на месте казней Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", который в том числе финансируют два родившихся в Украине российских олигарха, имеющих гражданство РФ, – партнеры в холдинговой компании "Альфа-групп" Михаил Фридман и Герман Хан.

Построить мемориальный комплекс рядом с местом массовых расстрелов в Бабьем Яру украинские власти планируют уже много лет. Часть земель урочища в середине 2000-х были переданы в аренду Фонду памяти "Бабий Яр", который до недавнего времени возглавлял украинский бизнесмен Вадим Рабинович, один из сопредседателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", среди лидеров которой – Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. Рабинович якобы собирался построить на полученных землях мемориальный комплекс, но за семь лет, пока он распоряжался ими, не построил ничего. Ответственный секретарь Общественного комитета для увековечения памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович и директор Центра исследования иудаики и благотворительной организации "Еврейское возрождение" Мейлах Шойхет заявили тогда, что строить на месте еврейского захоронения не позволяет еврейское религиозное право.

Тем не менее в декабре 2015 года мэр Киева Владимир Кличко продлил договор аренды, после чего Рабинович вышел из состава директоров фонда. В то время СМИ писали, что за это Рабинович якобы получил 2,7 миллиона долларов, потому что впоследствии выяснилось, что в руководстве благотворительной организации появились в том числе российские олигархи Михаил Фридман и Герман Хан, которые объявили о строительстве в Бабьем Яру мемориального центра, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. С этой целью летом этого года был проведен архитектурный конкурс. Имена Фридмана и Хана внесены в так называемый кремлевский список, составленный в Минфине США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Нахождение в этом списке подразумевает, что в отношении этих российских олигархов могут быть введены санкции.

Фридмана называют человеком из близкого окружения Путина. В структурах принадлежащей олигарху "Альфа-групп" работал Александр Абрамов, занимавший до 2013 года пост помощника президента РФ, а также Владислав Сурков, который поныне является помощником российского президента. Фридман и Сурков учились вместе в МИСиС, жили в одном общежитии. О том, что их общение продолжается и поныне, свидетельствует обнародование некоторое время назад переписки Суркова. Эксперт международной исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов тогда в интервью Радио Свобода рассказывал, что в феврале 2014 года, во время протестов на Майдане, помощник главы "Альфа-Групп" Михаила Фридмана отправил в приемную Суркова ссылку на статью об отмене концерта в Санкт-Петербурге украинской группы "Океан Эльзы". Вакарчук, фронтмен "Океана Эльзы", и Фридман – в хороших отношениях, у них есть совместные фотографии на "Джазфесте" во Львове, который финансирует "Альфа-Групп", а сейчас оба они заседают в наблюдательном совете Мемориального центра "Бабий Яр". По словам директора центра Геннадия Вербиленко, "мы не видим причин отказываться от той помощи, которую нам предлагают доноры Фридман и Хан. Но этот проект финансируется и гражданами Украины, и гражданами Соединенных Штатов, и гражданами Евросоюза. И если он будет финансироваться в том числе теми, у кого часть бизнеса находится в России, мы не видим в этом проблемы". Вербиленко говорит, что у обоих олигархов есть личные основания финансировать этот проект и никаких правовых последствий этого он не видит.

Еще один будущий филантроп мемориального центра в Бабьем Яру – миллиардер Павел Фукс, основной бизнес которого до событий 2014 года находился в России. Радио Свобода ранее писало о проблемах, возникших у последнего девелоперского проекта Фукса в России из-за того, что Правительство Москвы, в числе прочих финансировавшее строительство, в 2014 году потребовало выплатить свою долю (35 млн долларов) в этом проекте. Генеральным подрядчиком Sky House была компания "Аркс", среди собственников которой до недавнего времени был Геннадий Тимченко – олигарх, близкий к Владимиру Путину. Не совсем понятно, убежал ли Фукс из России, скрываясь от кредиторов, либо его финансовые проблемы начались из-за его отношения к аннексии Россией Крыма, однако на протяжении последних пяти лет миллиардер ведет свой бизнес исключительно в Украине. Также непонятно, сохранил ли он свое российское гражданство. В нулевых Фукс занимался строительством двух небоскребов в Москва-Сити: "Евразия" и "Империя", и его бизнес-партнером в то время, по его словам, был Александр Тер-Аванесов, член Совета Федерации с 2006 по 2015 годы. Фукс вел переговоры с нынешним президентом США о строительстве Trump Tower в Москве.

Критики планирующегося мемориала Холокоста обращают внимание на закрытость проекта и на то, что к нему практически никакого отношения не имеет украинское государство: оно лишено возможности контролировать как то, каким будет мемориал, так и то, какой будет музейная экспозиция. При этом речь идет о земле, права собственности на которую имеет Киевская городская администрация.

Концепция мемориального комплекса, финансируемого в том числе российскими олигархами, подразумевает сделать главный акцент на Холокосте. Это подтвердил в разговоре и с Радио Свобода и Геннадий Вербиленко. И этот подход критикуют ряд украинских историков. Два года назад они даже написали открытое письмо о том, что в случае трагедии в Бабьем Яру не стоит устраивать войны исторической памяти, а почтить память всех погибших. По мнению подписантов, еврейские жертвы – это половина расстрелянных в урочище. Украинский историк Татьяна Пастушенко в интервью изданию "День" объясняла: "Мы знаем, что здесь казнили еще и пленных красноармейцев, советских партийных деятелей, ромов, пациентов психиатрической клиники им. Павлова, участников разных групп движения Сопротивления: коммунистического, украинских националистов, очевидно, и польских националистов (на это указывают надписи 1942–1943 гг. в камерах киевских тюрем), многочисленных жителей Киева, ставших случайными заложниками карательных акций оккупантов. И как мы можем забыть жертв Куреневской катастрофы 1961 года (тогда в устроенном в Бабьем Яру резервуаре, где хранились отходы кирпичных заводов, прорвало дамбу, погибли сотни людей. – Прим. РС), когда советская власть в очередной раз пыталась уничтожить само место расстрелов в Бабьем Яру и память об этих событиях. Такой сложной и неоднозначной выглядит история Бабьего Яра". Сегодня рядом с урочищем находится несколько небольших памятников погибшим: жертвам Куреневской трагедии, расстрелянным мирным киевлянам еврейской национальности, православным священникам, ромам, украинским националистам (некоторые историки ставят под сомнение расстрелы ОУН непосредственно в Бабьем Яру: они говорят, что националисты содержались в киевских тюрьмах и вероятно их казнили прямо в заключении).

Удивляет и то, что украинские власти подписали сразу два меморандума о сотрудничестве по увековечению памяти жертв Бабьего Яра. Причем сторонами обеих является министерство культуры Украины и национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр". Один из этих меморандумов с большой торжественностью был подписан в марте 2018 года и предполагает создание Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", а другой, подписанный годом ранее, в августе 2017 года, предусматривает создание Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра. Оба этих проекта сейчас существуют отдельно друг от друга, хотя имеют одинаковые цели – увековечение памяти погибших. По словам Йосифа Зисельса, главы Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, которая координирует проект создания музея в Бабьем Яру, он не раз предлагал объединить усилия всех, кто хотел бы увековечить память погибших:

– Я не против того, чтобы российские олигархи, даже близкие к Путину, как те, о которых мы говорим, Фридман, Хан и Фукс, финансировали мемориал Бабий Яр, если это украинский проект. Но нам навязывают проект из России, и я рассматриваю его как "троянского коня". Потому что, когда Россия воюет с Украиной, когда каждый день у нас есть убитые и раненые, вы можете себе представить добрую волю, что Путин разрешит своим "шестеркам" вложить здесь 100 миллионов долларов в нужный для всех проект мемориала и музея Бабьего Яра, что никакой задней мысли нет, никакого подвоха, никакой подлости нет в таком проекте? Я вижу эту подлость, причем очень отчетливо. Я предлагают им компромисс: хорошо, давайте тогда сделаем общий проект. Ведь кроме концепции русского проекта, есть концепция украинского проекта по развитию территории Бабьего Яра, разработанная Институтом истории Академии наук. Я предлагаю: давайте соединим два проекта, будет общее финансирование, в том числе украинское государственное, но весь контроль за важными узлами этого проекта, за концепцией, за дизайном, за воплощением в жизнь, за экспозицией будет у украинской стороны, причем украинская сторона дает 51 процент финансирования. Они не хотят. То есть они боятся контроля украинской стороны. Следовательно, это косвенно подтверждает мою идею о том, что это "троянский конь", а не проект. А любая критика его воспринимается так, что Украина до сих пор является фашистской, нацистской страной и здесь процветает антисемитизм. То есть то, что вкладывается в головы с российской пропагандой уже пять лет, начиная с Майдана. Я говорю: зачем нам русская концепция, когда есть намного более достойная украинская концепция? Я приведу очень маленький пример, но очень характерный. Русская концепция, появившийся австрийский архитектурный проект, который получил первое место на конкурсе, предусматривает создание рва двадцатиметровой глубины – аналога Бабьего Яра – ко входу в этот музей. Есть запрет строить на этом месте религиозных авторитетов из Лондона, раввина Шлезингера, еще с 2007 года, когда и в помине не было русского проекта. Потому что, по религиозному своду законов, по Галахе, нельзя строить на еврейском кладбище. А русские это и делают, они хотят строить именно так, потому что у них 100 миллионов долларов, и им наплевать, что можно, а что нельзя, когда они могут всех купить. Украина – бедная страна, и 100 миллионов долларов здесь производят эффект разорвавшейся бомбы, у всех сразу перемыкает в голове, и у министров, и у мэра Кличко, который, кстати, не бедный человек, и все хотят постоять рядом с такой суммой. Это просто безобразие, на мой взгляд! – говорит Йосиф Зисельс.

– Мемориальный центр не будет находиться на территории старого еврейского кладбища. Этой проблемы нет. – рассказывает директор Мемориального центра "Бабий Яр" Геннадий Вербиленко. – Старое еврейское кладбище уже сегодня не существует, но его границы действительно в некоторой степени накладываются на один из участков, который находится в долгосрочной аренде у мемориального центра и передан киевской муниципальной властью. Мы – в соответствии с традициями – отступим 5 метров от этой границы, оградим декоративным забором, сделаем благоустройство этой части территории, которая находится на нашем участке, перенесем туда те надгробные камни, которые мы два года назад вместе с заповедником "Бабий Яр" подняли из заброшенного яра, и будем беречь эту территорию. – обещает Вербиленко.

Но Йосиф Зисельс настаивает, что гражданское общество Украины категорически против строительства, хотя, по его словам, проект, который выиграл на конкурсе, еще нужно согласовать во всех городских службах. Это подтверждает и Вербиленко: "Это только эскизы проекта. Далее предстоит довольно долгий путь проектирования, получения всех необходимых разрешений по итогам проектирования".

Зисельс называет забором из "свадебных генералов" наблюдательный совет, сформированный для создания мемориала Холокоста в Бабьем Яру, а Кличко и украинский олигарх Виктор Пинчук, по его мнению, были приглашены в наблюдательный совет именно потому, что в настоящий момент идет война:

– Пригласили бывшего президента Польши Квасьневского, председателем наблюдательного совета Натана Щаранского, Йошку Фишера, еще каких-то известных людей, чтобы выстроить защитный частокол, ширму. Но сзади-то все равно остается Россия и Путин, и Сурков, который, по нашему убеждению, курирует этот проект, потому что они с Фридманом друзья, и потому что Путин не пустит проект осуществляться без надзора Суркова. Сегодня украинская концепция развития территории предполагает мемориальный парк на всей территории вместе с прилегающим кладбищем. Это район кладбищ, и в этом парке предполагается создание Музея Бабьего Яра. Именно Бабьего Яра. Зачем в Украине строить музей Холокоста? По русской концепции получалось, что центром холокоста в Европе был Бабий Яр, Киев, и дальше концентрическими кругами все расходилось, потом перекинулось на Белоруссию, на Прибалтику, на Восточную Европу, на Северный Кавказ. Такую концепцию не в состоянии понять ни один украинский ученый. Это обещали исправить, но в итоге ничего не понятно. Концепция огромная, и она не обязательна к исполнению. Нас больше пугает то, что во время войны вдруг русские нам предлагают проект мемориала в Бабьем Яру, – говорит Йосиф Зисельс.

За последние 15 лет в урочище Бабий Яр несколько раз закладывали камень с целью создать мемориальный комплекс, который рассказывал бы о трагедии этого места. Но каждый раз проекты сталкивались с проблемой возможного осквернения человеческих останков. Этот вопрос поднимается каждый раз, когда речь идет о бесчисленных еврейских массовых захоронениях и кладбищах в Европе. В Бабьем Яру он приобретает особое значение именно по причине характера учиненных там казней, не позволяющего копать вглубь этой земли для осуществления строительных работ.

С 1941-го по 1943 годы в Бабьем Яру были убиты приблизительно 100 тысяч человек, причем расстрелянных в более позднее время хоронили поверх убитых ранее. Когда нацистам пришлось из Киева отступать, они решили скрыть свои преступления и начали эксгумацию и сожжение тел, разбрасывая пепел на этом месте. По этой причине на обширной заросшей территории Бабьего Яра невозможно точно определить, где находятся все могилы погибших.

"Для евреев, – пишет The Times of Israel, – это место особенно важно, потому что именно в Бабьем Яру произошло первое их массовое убийство – это третье или четвертое по величине массовое убийство еврейского народа за все годы Холокоста".