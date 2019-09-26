США вновь обвинили Дамаск в применении химического оружия

Ответственность за вероятную атаку с применением хлора в провинции Идлиб в мае несёт режим президента Сирии Башара Асада. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил госсекретарь Майк Помпео, сообщает Reuters. Помпео уточнил, что данные об атаке изучила разведка США.

Сирийские власти всегда заявляли, что не имеют химического оружия и отрицали причастность к возможным химическим атакам в стране.

Вскоре после вероятной атаки в мае, Вашинтон обвинял Москву и Дамаск в неизбирательных атаках на сирийские гражданские объекты. Во время своего выступления перед прессой Помпео также сообщил о новых санкциях, которые США ввели в отношении двух российских компаний за поставку топлива сирийскому правительству. МИД России назвал решение Вашингтона "политическим безрассудством". По информации министерства компании, попавшие под санкции, доставляли авиационное топливо для российской армии в Сирии.

Международная коалиция во главе с США начала борьбу с радикальными исламистами в Сирии в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.