В Башкирии пули с полигона Росгвардии попадали в дома и заборы

В Башкирии на полигоне спецназа Росгвардии по решению суда запрещено использование дальнобойного стрелкового оружия – пулемётов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатомётов. Такое решение было принято после того, как жители стали находить в заборах и на крышах домов следы от пуль, прилетевших со стороны полигона.

Как сообщило в пятницу издание "Коммерсантъ", проверку на полигоне проводили сотрудники военной прокуратуры и криминалисты. Они обнаружили, что жилые дома находятся на расстоянии полутора километров от стрельбищ. При этом для огневой подготовки используются автоматы и пулемёты Калашникова, пули из которых могут пролететь больше трёх километров.

Применялись на полигоне и автоматические гранотомёты, дальность полёта боеприпаса у которых превышает два километра. Также эксперты нашли на полигоне отстрелянные гильзы от снайперской винтовки Драгунова.

О пострадавших от стрельбы не сообщается.

"Коммерсантъ" пишет, что после решения суда спецназовцы Росгвардии, тренирующиеся на полигоне войсковой части №6795, смогут использовать для этого только пистолеты и спецоружие, стреляющее не дальше полутора километров. Из приведённых в материале образцов вооружения этому требованию, в частности, соответствуют бесшумные снайперские винтовки и автоматы "Винторез" и "Вал", пистолеты-пулемёты и подствольные гранатомёты.

Ранее закрытия полигона пытались добиться местные жители. Им отказал тот же суд, который позже встал на сторону военной прокуратуры, передаёт "Коммерсантъ".