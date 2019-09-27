Адвокат Трампа: Украина вмешивалась в выборы в США

Личный адвокат президента США Дональда Трампа заявил о доказательствах вмешательства Украины в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом Рудольф Джулиани написал в твиттере.

Юрист посоветовал не выдвигать обвинений, основываясь на слухах. По словам Джулиани, он получил прямые свидетельства, включая видеозаписи и документы. "Смотрите и ждите!" — добавил адвокат.

На днях Белый дом опубликовал транскрипт беседы Дональда Трампа с украинским президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно документу, президент США просил расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Он является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на выборах в 2020 году. Глава Белого дома считает, что Байден-младший причастен к коррупции на Украине. Скандал вокруг этого разговора привел к тому, что Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, начала расследование с целью объявить импичмент Трампу.

О разговоре Трампа с Зеленским стало известно из жалобы сотрудника американских спецслужб. 26 сентября документ опубликовала Палата представителей США. Автор жалобы пишет, что Трамп хотел привлечь иностранное государство для преследование своего политического противника. Сотрудник спецслужб назвал Джулиани ключевой фигурой в переговорах президентов двух стран. При этом автор жалобы не был свидетелем действий Трампа.