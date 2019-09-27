Международный обозреватель и бывший директор Русской службы Радио Свобода Ефим Фиштейн удостоен памятной серебряной медали Сената Чешской Республики. Церемония вручения награды прошла в здании Сената - Вальдштейнском дворце в Праге. Она была приурочена к Дню чешской государственности. Этот праздник отмечается 28 сентября в день памяти святого Вацлава, который считается покровителем чешского государства. Награда вручена Фиштейну за вклад в развитие стандартов журналистики.

Ефим Фиштейн родился в Киеве, с 1970 года жил в Чехословакии. После того, как коммунистические власти этой страны начали преследовать его за правозащитную деятельность, эмигрировал в Австрию, затем жил и работал в Германии. В конце 1990-х был главным редактором одной из наиболее популярных чешских газет - Lidové noviny.

Фиштейн сотрудничает с Радио Свободная Европа/Радио Свобода с 1981 года. В 2009-2012 годах занимал пост директора Русской службы. Автор многочисленных статей и эссе в чешской и зарубежной печати и нескольких книг, сценариев к документальным фильмам.