Суд оштрафовал журналиста "Царьграда" за оскорбление футболиста

Суд в Москве оштрафовал на 20 тысяч рублей журналиста телеканала "Царьград" Андрея Малосолова, который назвал "обезьяной " темнокожего игрока футбольного клуба "Спартак" Луиса Адриано. Об этом сообщает агентство "Москва".

Прокуратура обнаружила в посте журналиста признаки расизма. Малосолов свою вину не признал. В суде он заявил, что отрицательное отношение к соперникам это "абсолютно нормально", а сравнение с животным "носит положительный характер", потому что животный могут быть физически сильнее людей.

В июне 2019 года во время матча московских клубов "Спартак" и ЦСКА произошло несколько стычек между футболистами Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным. Последнего удалили с поля. В этой игре победил "Спартак". Малосолов, который поддерживает ЦСКА, написал в твиттере, что в этой игре нужно было удалить также и Адриано, назвав его "обезьяной". Гендиректор клуба "Спартака" написал на Малосолов заявление в прокуратуру.