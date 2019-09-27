Антикоррупционное бюро Украины не расследует деятельность Байдена

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило в пятницу, что расследование деятельности компании Burisma, которое оно ведёт, не относится к периоду, когда сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер были членом наблюдательного совета этой компании.

Как говорится в заявлении НАБУ, расследование относится к периоду между 2010 – 2012 годами. Хантер Байден вошёл в наблюдательный совет только в 2014 году.

"НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma" - сообщили в бюро.

Президент США Дональд Трамп и его политические союзники неоднократно обвиняли Байдена и его сына в коррупции, утверждая, что Хантер Байден допускал нарушения закона, входя в руководство Burisma, а его отец добивался от украинских властей прекращения расследования деятельности этой компании. Джо Байден - один из возможных соперников Трампа на выборах президента 2020 года.

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, транскрипт которого был опубликован на днях, Трамп обращался к Зеленскому с просьбой расследовать подозрения в отношении деятельности Байдена на Украине.

Зеленский ответил, что генпрокуратура Украины займётся этим делом, не дав, однако, каких-либо прямых обещаний.

Разговор Трампа с Зеленским вызвал политический скандал в США после того, как стало известно о жалобе анонимного сотрудника спецслужб, который углядел в действиях Трампа признаки нарушения закона. Демократы в Конгрессе обвинили президента в стремлении при помощи иностранного государства расправиться со своим политическим оппонентом. В Палате представителей Конгресса объявлено о начале расследования, в рамках которого будет решаться вопрос о том, заслуживает ли Трампа отстранения от должности путём импичмента.

Сам Трамп продолжает утверждать, что Байден и его сын могли быть замешаны в коррупции. Юрист президента США Руди Джулиани в пятницу написал в твиттере, что у него есть некие доказательства "вмешательства" властей Украины в выборы президента США 2016 года, и пообещал их представить.