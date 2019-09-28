В Санкт-Петербурге проходят одиночные пикеты против преследования обвиняемых по так называемому "московскому делу". Фотографии с участниками пикетов у Гостиного двора опубликовал телеграм-канал "Объектив Реалий".
Один из участников пикетов пришёл с плакатом в поддержку Константина Котова, который был осуждён на четыре года колонии. Его обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий за несколько одиночных пикетов в поддержку политзаключённых.
Пикеты в поддержку осуждённых прошли и в Москве. Желающие принять в них участие вставали в очередь и сменяли друг друга с плакатом с призывом освободить осуждённых и арестованных по "московскому делу".
Участники пикетов также призывают прийти на согласованный митинг 29 сентября на проспекте Сахарова с требованием освободить узников "московского дела".
После несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В СМИ их называют "московским делом". Следствие арестовало 16 человек. Позднее дела против некоторых из них закрыли, а некоторым уже вынесли обвинительные приговоры.
- В поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили сотни деятелей культуры и общественных деятелей, учителей, студентов, врачей, журналистов, священников Русской православной церкви, людей других профессий. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел откровенно сфабрикованными.
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