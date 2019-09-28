Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Санкт-Петербурге проходят пикеты в поддержку обвиняемых по "московскому делу"

Пикет в Санкт-Петербурге, 20 сентября 2019

Смотреть комментарии

В Санкт-Петербурге проходят одиночные пикеты против преследования обвиняемых по так называемому "московскому делу". Фотографии с участниками пикетов у Гостиного двора опубликовал телеграм-канал "Объектив Реалий".

Один из участников пикетов пришёл с плакатом в поддержку Константина Котова, который был осуждён на четыре года колонии. Его обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий за несколько одиночных пикетов в поддержку политзаключённых.

Пикеты в поддержку осуждённых прошли и в Москве. Желающие принять в них участие вставали в очередь и сменяли друг друга с плакатом с призывом освободить осуждённых и арестованных по "московскому делу".

/**/ /**/ /**/ Очередь на пикет
Смотри также

Павел Устинов принял участие в пикете у администрации президента

Участники пикетов также призывают прийти на согласованный митинг 29 сентября на проспекте Сахарова с требованием освободить узников "московского дела".

После несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В СМИ их называют "московским делом". Следствие арестовало 16 человек. Позднее дела против некоторых из них закрыли, а некоторым уже вынесли обвинительные приговоры.

  • В поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили сотни деятелей культуры и общественных деятелей, учителей, студентов, врачей, журналистов, священников Русской православной церкви, людей других профессий. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел откровенно сфабрикованными.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG