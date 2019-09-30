В Иркутске мировой суд в понедельник признал анархиста Дмитрия Литвина виновным в оскорблении чувств верующих и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Этим же приговором Литвина освободили от наказания в связи с истечением срока давности по данному делу.

По версии следствия, Дмитрий Литвин с марта по сентябрь 2015 года размещал на своей странице в социальной сети фотографии, которые оскорбляют чувства верующих. В материалах изначально было 15 эпизодов, но после проведения экспертизы их осталось 4.

Литвин свою вину не признал. Он настаивал на том, что доступ к его странице был у нескольких человек, и это подтверждается ответом на запрос властей к интернет-провайдеру. Что касается его признательных показаний, то, по словам Литвина, он их дал под психологическим давлением сотрудников правоохранительных органов.

Судья зачитывал приговор больше полутора часов. В нем говорится, что в ходе предварительного следствия и судебного следствия было доказано, что именно Дмитрий Литвин размещал в интернете на своей странице в соцсети изображения на религиозные темы с оскорбительными признаками, и никакого давления на него не оказывали.

Кроме того, по мнению суда, явное неуважение имеется только в одной иллюстрации – фотографии с изображением поднятого вверх среднего пальца руки на фоне храма.

"Если совсем начистоту, то в целях оскорбления чувств верующих никто не выкладывает картинки. Если принять во внимание грамматическую контаминацию нашего законодательства, невозможно иной раз придумать закон, который точно соответствовал бы действию человека. Меня можно было бы осудить по этой статье, если бы не было нарушено миллион законов и в ходе предварительного следствия, и в ходе судебного следствия. Тогда возможно было бы объективное разбирательство двух экспертиз основных: уральской и петербургской, и на основе этих экспертиз выносить объективное решение – виновен я или нет", – рассказал Сибирь.Реалии Дмитрий Литвин.

С приговором суда Литвин не согласен и будет его оспаривать. На обжалование решения суда у него есть десять дней.