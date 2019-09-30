ЕСПЧ коммуницировал жалобу на пытки в полиции Казани

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на гибель замдиректора казанского техникума Павла Дроздова после пыток в отделе полиции. Об этом сообщает "Зона права".
Жалобу в ЕСПЧ направил брат погибшего Сергей Дроздов. Суд в Страсбурге задал вопросы властям России: подвергался ли Дроздов бесчеловечному обращению, выполнили ли власти свое обязательство по убедительному объяснению причин травм у мужчины, было ли проведено эффективное расследование факта пыток?
В феврале 2012 года замдиректор Казанского техникума железнодорожного транспорта Павел Дроздов был обнаружен мертвым отделе полиции "Юдино". По версии следствия, полицейские избивали задержанного, а потом связали в позе "ласточка", после чего тот умер. Действия сотрудников МВД зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Следственный комитет четыре раза отказывался возбуждать дело и согласился только после того, как было опубликовано видео пыток. За 5 лет дело пытались трижды прекратить, а все материалы передали в суд после того, как летом прошлого года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу брата погибшего.
Все четверо полицейских, арестованные по делу о гибели Павла Дроздова, получили условные сроки. В июне 2018 года брату погибшего выплатили компенсацию в размере 50 тысяч рублей.
В июне 2019 года "Левада-центр" опубликовал данные опроса, согласно которым каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов.
75 процентов заявивших о пытках россиян пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. В половине случаев сотрудники правоохранительных органов пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания. Каждый четвертый россиянин, переживший пытки, отметил, что полиция оказывала давление на их родственников.
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