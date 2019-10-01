Светлана Прокопьева: "Моё преследование – убийство свободы слова"

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую обвиняют в оправдании терроризма из-за высказываний о взрыве в приёмной архангельского ФСБ, считает возбуждённое в отношении неё уголовное дело "убийством свободы слова".

"Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду", – заявила Прокопьева в открытом письме, которое во вторник опубликовали "Медиазона", "МБХ Медиа" и ещё несколько изданий, в том числе сайт Север.Реалии

В феврале 2019 года в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В её квартире прошёл обыск. Позднее журналистку внесли в реестр террористов и экстремистов, её банковские счета были заблокированы.

Поводом для уголовного преследования Прокопьевой стали её рассуждения о поступке 17-летнего подростка, который в ноябре 2018 года взорвал самодельное устройство у входа в здание управления ФСБ и погиб. По мнению Прокопьевой, этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.

В своём открытом письме журналистка подчёркивает, что лишь укрепилась в своем мнении, а государство подтвердило тезисы из её выступления уголовным преследованием. Светлана Прокопьева не признаёт вину и настаивает, что не оправдывала терроризм, а анализировала причины теракта.

"Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить и жить, решился на преступление-самоубийство. Возможно, я ошиблась в реконструкции его мотивов –​ и хорошо, если ошиблась! –​ но никто этого не доказал. Обвинение вместо обсуждения –​ это, знаете ли, довольно примитивная и грубая позиция. Это кулак в лицо в ответ на устное замечание. Это кулак в лицо каждому журналисту нашей страны", – пишет Светлана Прокопьева.

Журналистка считает, что по такому же принципу можно выдумать уголовное дело из любого, более-менее острого текста.