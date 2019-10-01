Светлана Прокопьева: "Моё преследование – убийство свободы слова"

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую обвиняют в оправдании терроризма из-за высказываний о взрыве в приёмной архангельского ФСБ, считает возбуждённое в отношении неё уголовное дело "убийством свободы слова".
"Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду", – заявила Прокопьева в открытом письме, которое во вторник опубликовали "Медиазона", "МБХ Медиа" и ещё несколько изданий, в том числе сайт Север.Реалии
- В феврале 2019 года в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В её квартире прошёл обыск. Позднее журналистку внесли в реестр террористов и экстремистов, её банковские счета были заблокированы.
- Поводом для уголовного преследования Прокопьевой стали её рассуждения о поступке 17-летнего подростка, который в ноябре 2018 года взорвал самодельное устройство у входа в здание управления ФСБ и погиб. По мнению Прокопьевой, этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.
В своём открытом письме журналистка подчёркивает, что лишь укрепилась в своем мнении, а государство подтвердило тезисы из её выступления уголовным преследованием. Светлана Прокопьева не признаёт вину и настаивает, что не оправдывала терроризм, а анализировала причины теракта.
"Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить и жить, решился на преступление-самоубийство. Возможно, я ошиблась в реконструкции его мотивов – и хорошо, если ошиблась! – но никто этого не доказал. Обвинение вместо обсуждения – это, знаете ли, довольно примитивная и грубая позиция. Это кулак в лицо в ответ на устное замечание. Это кулак в лицо каждому журналисту нашей страны", – пишет Светлана Прокопьева.
Журналистка считает, что по такому же принципу можно выдумать уголовное дело из любого, более-менее острого текста.
- Светлана Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. Прокопьева стала лауреатом стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2018 год, учреждённой Русской службой Радио Свобода.
- В поддержку Светланы Прокопьевой и в защиту свободы выражения мнения выступили журналисты, международные правозащитные организации, многие политики и общественные деятели в России и других странах.
- Руководство медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода неоднократно выражало обеспокоенность в связи с делом Прокопьевой, расценивая его как попытку заставить независимого журналиста замолчать. Президент РСЕ/РС Джейми Флай назвал неприемлемым преследование журналистки за выражение личного мнения.