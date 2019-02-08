Медиакорпорация РСЕ/РС поддержала журналистку Светлану Прокопьеву

Медиакорпорация Радио Свободная Европа / Радио Свобода встревожена началом уголовного преследования псковской журналистки Светланы Прокопьевой за мнение, высказанное ею в российском СМИ. Российские власти сочли, что она якобы "оправдывает терроризм".

"Расследование, ведущееся против Светланы Прокопьевой, – это попытка заставить независимого журналиста замолчать", – заявила Дэйзи Синделар, исполняющая обязанности президента корпорации РСЕ/РС.

В ноябре прошлого года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Прокопьева высказала своё мнение о причинах теракта у здания ФСБ в Архангельске, произошедшего неделей ранее. Прокопьева предположила, что поступок 17-летнего юноши – который сам погиб при нападении на региональное управление ФСБ, а ранения получили трое сотрудников ведомства, – мог быть вызван репрессивными действиями политического режима и чувством "безнадёжности", распространённым среди российской молодёжи.

Светлана Прокопьева, наряду с работой для "Эха Москвы", является внештатным сотрудником Русской службы Радио Свобода.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила возбуждённое против Прокопьевой дело и действия полиции против "Эха Москвы" и самой журналистки как "злоупотребление антитеррористическим законодательством для подавления свободы слова".



Международная правозащитная организация "Репортёры без границ" назвала расследование "безосновательным" и подвергла критике российские власти за сравнение свободно высказанного мнения с поддержкой терроризма.

В предстоящее воскресенье в Пскове состоится акция солидарности со Светланой Прокопьевой и в поддержку российской независимой журналистики и свободы слова.