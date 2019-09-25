Кадры Кремля: ветераны и технократы

Главами Совета Федерации и Верховный суда 25 сентября вновь назначены все те же лица, ветераны. 70-летняя Валентина Матвиенко возглавляет палату 8 лет. Вячеслав Лебедев во главе Верховного Суда РСФСР, а затем и России 30 лет. 76 -летний Лебедев переназначен на 6 лет.

А вот часть губернаторов, возможно, ждет ротация. Исследование "Минченко-консалтинг" прогнозирует замену 10-11 глав регионов к выборам 2020 года.

К чему ведет такая кадровая политика Кремля? Почему на федеральном уровне должности получают все те же "старые кони", которые "борозды не испортят", а на региональном фактически назначаются губернаторами"молодые технократы"? Обсуждают политологи Александр Кынев, Константин Калачев, Михаил Виноградов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 25 сентября в 19:05