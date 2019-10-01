Владелец телеканала "Дождь" Наталья Синдеева вызвана на допрос в СК

Владелец и генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева вызвана на допрос свидетелем в Следственный комитет России. Фотографию повестки медиаменеджер выложила в свой фейсбук.

Согласно тексту повестки, её допросит старший следователь по особо важным делам генерал-майор юстиции Рустам Габдулин. Он возглавляет группу по расследованию так называемого "московского дела" — о массовых беспорядках, возникших, по версии следствия, в столице после митинга в защиту честных выборов 27 июля.

Синдеева уже вызывалась на допрос 10 сентября. Тогда её спрашивали, как канал освещал события 27 июля и кем он финансируется, рассказывала она в эфире "Дождя". Генерал-майор Габдулин тогда участвовал в допросе.

Телеканал "Дождь" активно освещает акции протеста в Москве в поддержку независимых политиков, которых отказываются регистрировать кандидатами на выборах в Мосгордуму. Перед акцией 27 июля канал, распространявший до этого свои программы по платной подписке, сделал эфир в интернете бесплатным.

В тот же день в студию "Дождя" пришли сотрудники полиции, чтобы вручить главному редактору телеканала Александре Перепеловой повестку на допрос свидетелем по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий в Москве. В августе стало известно, что работу канала проверяет Налоговая инспекция.