Координатор штаба Навального попросил убежище в Финляндии

Координатор саранского штаба оппозиционера Алексея Навального попросил политическое убежище в Финляндии для себя и своей семьи. Евгений Пашуткин считает, что ему грозит уголовное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщает "МБХ медиа".

По словам Пашуткина, он член совета "Открытой России", а также координатор её сетевого движения. Ранее на него было составлено два административных протокола за осуществление деятельности нежелательной организации. Пашуткин утверждает, что ему сообщили об интересе со стороны представителей Следственного комитета, когда он уже был в Финляндии.

В апреле этого года в Саранске полицейские сорвали показ фильма об арестованной активистке движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Тогда в конференц-зал вошли шестеро полицейских и попросили прекратить показ на основании якобы поступившей информации о незаконном собрании "партии Открытая Россия".

Координатор "Открытой России" в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко стала обвиняемой по первому в России уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. В настоящее время она находится под домашним арестом, ей грозит лишение свободы. Правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политической заключенной.