Полицейские прервавали показ фильма об активистке Анастасии Шевченко

В Саранске полицейские сорвали показ фильма об арестованной активистке движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, сообщает издание 7х7.

Кинопоказ проходил в гостинице "Саранск" 31 марта. В конференц-зал вошли шестеро полицейских и попросили прекратить показ на основании якобы поступившей информации о незаконном собрании "партии Открытая Россия".

По данным издания, после того, как зрители начали снимать правоохранителей и попросили их представиться, несколько полицейских сразу ушли. Полицейские осмотрели зал, опросили зрителей и изъяли компьютер, принадлежащий гостинице, отметил корреспондент 7х7, присутствовавший на показе.

Координатор "Открытой России" в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко стала обвиняемой по первому в России уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. В настоящее время она находится под домашним арестом, ей грозит лишение свободы. Правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политической заключенной.