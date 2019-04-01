Полицейские прервавали показ фильма об активистке Анастасии Шевченко

В Саранске полицейские сорвали показ фильма об арестованной активистке движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, сообщает издание 7х7.
Кинопоказ проходил в гостинице "Саранск" 31 марта. В конференц-зал вошли шестеро полицейских и попросили прекратить показ на основании якобы поступившей информации о незаконном собрании "партии Открытая Россия".
По данным издания, после того, как зрители начали снимать правоохранителей и попросили их представиться, несколько полицейских сразу ушли. Полицейские осмотрели зал, опросили зрителей и изъяли компьютер, принадлежащий гостинице, отметил корреспондент 7х7, присутствовавший на показе.
Координатор "Открытой России" в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко стала обвиняемой по первому в России уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. В настоящее время она находится под домашним арестом, ей грозит лишение свободы. Правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политической заключенной.
- В то время, как Анастасия Шевченко находилась под арестом, в реанимации умерла её дочь, у которой была первая степень инвалидности. В России прошли "марши материнского гнева" в поддержку активистки.
- В 2017 году власти России признали нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.
- Движение «Открытая Россия», учрежденное в Хельсинки в 2016 году, было ликвидировано решением общего собрания 30 марта 2019 года.