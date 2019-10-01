В Элисте снова протестовали против нового мэра из "ДНР"

Жители Элисты вышли на новую акцию протеста против ставшего недавно мэром города Дмитрия Трапезникова, ранее работавшего на различных должностях в администрации так называемой Донецкой народной республики.
На народный сход с требованием отставки Трапезникова, который состоялся возле буддийского храма на площади Ленина, вышли около трёхсот человек. Собравшиеся направили на имя генпрокурора России Юрия Чайки заявление о незаконности назначения мэра и с требованием снять его с должности.
Предыдущий народный сход за отставку Трапезникова прошёл в субботу и собрал около пятисот человек. Один из инициаторов акции, журналист Бадма Бюрчиев, заявлял, что если до 1 октября новый руководитель города не будет отстранён от должности, то протестующие выйдут к мэрии. В свою очередь, глава Калмыкии Бату Хасиков выложил у себя в инстаграме видео в поддержку Трапезникова.
- 26 сентября городское собрание Элисты утвердило в качестве исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова, жителя Донецка, который начиная с 2014 года занимал руководящие посты в "ДНР".
- В прошлом году, после убийства Александра Захарченко, Трапезников в течение короткого времени исполнял обязанности главы "ДНР". Его кандидатуру на должность мэра Элисты внёс на рассмотрение глава Калмыкии Бату Хасиков, который, в свою очередь, был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным в марте 2019 года. Хасиков заявил, что Трапезников получил колоссальный опыт восстановления Донбасса, и назвал его "антикризисным менеджером".
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