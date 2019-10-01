В Элисте снова протестовали против нового мэра из "ДНР"

Жители Элисты вышли на новую акцию протеста против ставшего недавно мэром города Дмитрия Трапезникова, ранее работавшего на различных должностях в администрации так называемой Донецкой народной республики.

На народный сход с требованием отставки Трапезникова, который состоялся возле буддийского храма на площади Ленина, вышли около трёхсот человек. Собравшиеся направили на имя генпрокурора России Юрия Чайки заявление о незаконности назначения мэра и с требованием снять его с должности.

Предыдущий народный сход за отставку Трапезникова прошёл в субботу и собрал около пятисот человек. Один из инициаторов акции, журналист Бадма Бюрчиев, заявлял, что если до 1 октября новый руководитель города не будет отстранён от должности, то протестующие выйдут к мэрии. В свою очередь, глава Калмыкии Бату Хасиков выложил у себя в инстаграме видео в поддержку Трапезникова.